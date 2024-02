World Sporting Academy, piccole ’esche’ al secondo posto

Meritata soddisfazione per le piccole ‘esche’ della ginnastica artistica femminile sambenedettese WSA (World Sporting Academy) classificatesi al secondo posto del campionato nazionale Serie B Gaf, tenutosi al PalaGeorge di Montichiari a Brescia. Nonostante qualche errore di troppo, le atlete (abbigliate da Youthdelite) sono salite sul podio classificandosi seconde avendo nelle corde altri punti di margine per migliorarsi. Ecco dunque, che la ginnastica artistica femminile sambenedettese della World Sporting Academy, continua a stupire "benché non abbia una struttura e un parco attrezzature (come la pedana del corpo libero) idonee alle richieste tecniche di livello nazionale ed internazionale. Fondata nel 1996 da Jean Carlo Mattoni e Elena Konyukhova, la WSA è affiliata per la ginnastica artistica, ritmica ed altre specialità ginniche alla Federazione Ginnastica d’Italia, e per le arti marziali alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. Ringraziamo il nostro sponsor Esca Srl – dicono dalla direzione sportiva sambenedettese – per averci dato fiducia e sostegno utili ad affrontare questo campionato".