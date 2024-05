’XMano’, che aiuto in riviera L'associazione XMano ODV-Genitori uniti per la disabilità, fondata nel 2008 a San Benedetto, gestisce un Centro Socio-Educativo per ragazzi con attività ludiche ed educative. Conferenze, eventi culturali e progetti come 'Le abilità del cuore' ne fanno un punto di riferimento nel settore.