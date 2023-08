’Yuasa Battery in tour’ I campioni del volley dal mare alla montagna

"Yuasa Battery in tour" è lo slogan che, per un mese, vedrà protagonista nel territorio la squadra allenata da Massimiliano Ortenzi. Dal mare ai monti Sibillini, un giro a tappe dove giocatori e staff tecnico incontreranno tifosi ed appassionati, promuovendo la pallavolo e la tradizione grottese. Oggi va in scena il secondo appuntamento ufficiale al Nomad di Porto San Giorgio con un aperi-beach tutto da vivere. Presenti i campioni della Yuasa Battery con i quali i tifosi potranno fare selfie e avere anche dei protagonisti. Presenti anche rappresentanti importanti delle istituzioni quali il Presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, il Sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini e il Sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi a suggellare un legame con il territorio di questa ambiziosa realtà ma anche un pomeriggio di sani valori sportivi. Oggi va in scena il secondo appuntamento ufficiale al Nomad di Porto San Giorgio con un aperi-beach tutto da vivere. Presenti i campioni della Yuasa Battery con i quali i tifosi potranno fare selfie e avere anche dei protagonisti. Presenti anche rappresentanti importanti delle istituzioni quali il Presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, il Sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini e il Sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi a suggellare un importante legame con il territorio. Il via ufficiale del tour c’è stato ieri allo Chalet Doppio Zero di Lido di Fermo dove, da metà pomeriggio fino alle 20, sono stati protagonisti gli atleti della A2 di coach Ortenzi con esibizioni di beach volley, momenti di divertimento con dj set intervallati da interviste ai giocatori. Sono queste le prime uscite pubbliche dei nuovi arrivi dopo il raduno di questa settimana. Ricordiamo che sono 8 i nuovi volti in casa Yuasa Battery: gli schiacciatori Matteo Bellomo (dal Rubicone), Claudio Cattaneo (da Castellama Grotte), Michele Fedrizzi (dal Vibo Valentia), il bulgaro Aleksandar Mitkov (dal Montecchio Maggiore); i centrali Andrea Canella (dal Padova) e Andrea Mattei (dal Cisterna Latina); il palleggiatore Matteo Lusetti (dal Bologna); il libero Andrea Marchisio (dal Castellana Grotte). Cinque, invece, i giocatori confermati: il capitano e schiacciatore Riccardo Vecchi, l’opposto Rasmus Breuning Nielsen (impegnato agli Europei con la nazionale della Danimarca), il centrale Marco Cubito, il palleggiatore Manuele Marchiani, il libero Roberto Romiti. La scelta della prima uscita ufficiale al Doppio Zero non è stata casuale: qui si è svolta la Beach volley Young Academy della M&G Scuola Pallavolo con 180 ragazzi protagonisti. "Vogliamo aprirci sempre più al territorio" sottolinea il presidente Rossano Romiti.