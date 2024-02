Zaffaroni carico: "Adesso conta solo il risultato"

Zaffaroni lancia deciso il guanto di sfida sul volto dell’Ascoli. La Feralpisalò nello scontro diretto contro i bianconeri si giocherà quasi tutto, anche se il tecnico verdeblù tende a sminuire la portata dell’incontro col Picchio. Domani (avvio alle 14) i suoi uomini cercheranno di portare a casa quella vittoria che in classifica consentirebbe di scavalcare proprio l’Ascoli. Alla vigilia della sfida restano due i punti di vantaggio dei bianconeri. "In questo momento della stagione più che le buone prestazioni contano i risultati – commenta l’allenatore milanese -, nonostante la media punti positiva dell’ultimo periodo non possiamo permetterci passi falsi. Occorre crescere ed evitare quei piccoli errori che poi pesano nell’arco di una gara". Le stesse sbavature che non hanno consentito ai Leoni del Garda di portare via da Bari qualche punto, nonostante la buona prova. Al Garilli di Piacenza i gardesani cercheranno di limare gli errori per confermare il buon andamento casalingo che ha visto la Feralpisalò mettere a segno ben 12 reti nelle ultime 5 gare interne. "Quello con l’Ascoli è uno scontro diretto importante ma non decisivo – prosegue -, mancano ancora tante partite. Dobbiamo fare di tutto per trovare il risultato contro una squadra sempre molto difficile da affrontare. Castori fornisce sempre un’identità ben delineata alla sua squadra. I suoi calciatori corrono, lottano e non mollano. Stavolta, più che mai, occorrerà impostare una partita di grande intensità, attenzione, rabbia e cattiveria. Mi aspetto un match più sporco rispetto a quelli disputati contro Palermo e Bari. Ci saranno tanti duelli sulle seconde palle. Qui dovremo essere presenti mentalmente e fisicamente. Loro sono molto strutturati sia nei difensori che nel centravanti e nei centrocampisti". Pochi i dubbi di formazione dei verdeblù che dovrebbero presentarsi in campo dal primo minuto con il consueto 3-5-2. In attacco, salvo imprevisti, ci sarà l’ex Manzari a fare coppia con Butic. "Per quanto riguarda l’infermeria non ci saranno Giudici, Carraro e Compagnon - conclude -. Sono invece da valutare Zennaro che si era fermato per il riacutizzarsi della pubalgia ed Attys che ha avuto qualche acciacco. Voltan è sulla via del recupero. L’ipotesi Manzari titolare è possibile. Parliamo di un ragazzo che si è inserito bene e ha le caratteristiche giuste per giocare questa partita. Così come potrebbe starci l’inserimento di Letizia".

mas.mar.