Zarrillo al Ventidio Basso

Il tour ‘Cinque giorni da 30 anni’ di Michele Zarrillo farà tappa al teatro Ventidio Basso, l’8 maggio, alle 21. L’evento è organizzato da Elite agency group e Alhena entertainment in collaborazione con il Comune. A distanza di 30 anni dall’uscita (fu pubblicato per la prima volta a febbraio del 1994), il singolo ‘Cinque giorni’ non solo è tornato in auge, ma alcuni mesi fa è stato certificato disco d’oro. Scritto dallo stesso Michele Zarrillo insieme a Vincenzo Incenzo, il brano è uno dei più rappresentativi dell’intera carriera dell’artista. Raggiunse uno straordinario successo di vendite, entrando di diritto tra i classici della canzone italiana. Fa parte del quarto album della discografia di Zarrillo (‘Come uomo tra gli uomini’) e venne presentato al pubblico durante il 44º Festival di Sanremo, nella sezione ‘campioni’, classificandosi al quinto posto. Il live sarà un modo per scoprire e riscoprire un artista con una carriera e un repertorio come ce ne sono ancora pochi nella musica italiana d’autore, ricchissimo di successi e di classici intramontabili. Un’occasione imperdibile per apprezzarne dal vivo il grande talento, le sue doti di musicista e compositore. Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica): Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria). Produzione musicale Alessandro Canini. I biglietti sono disponibili sul circuito online ticketone e alla biglietteria del teatro Ventidio Basso (0736/298770).

Lorenza Cappelli