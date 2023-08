Zone e grandezza degli appartamenti

I 40 alloggi rimessi a reddito ad Ascoli sono di varia metratura e sono divisi in due tipologie: 30 sono abitazioni di edilizia sovvenzionata, 10 di edilizia agevolata. I primi hanno le seguenti dimensioni: superiore a 70 mq 13 alloggi (per le famiglie più numerose), di circa 50 mq i restanti 17. I secondi sono invece di dimensioni comprese tra i 50 e i 60 mq. Per quest’ultimi il Comune dovrà predisporre un apposito bando, mentre per quelli di edilizia sovvenzionata l’Arengo potrà attingere dalla graduatoria. Nel dettaglio gli alloggi di edilizia sovvenzionata si trovano: 4 in largo dei Gerani, 4 in largo delle Camelie, 1 ciascuno in largo delle Ginestre, delle Mimose e dei Fiordalisi, 8 in via Galiè, 3 in via Donizetti, 2 in via Marche, 2 in via Cairoli, 1 ciascuno in via Verdi, corso Mazzini, via Nicolò IV e via Mancini. Le 10 abitazioni di edilizia agevolata si trovano tutte in largo Campania.