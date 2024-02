Bologna vista da Attilio Melfi: la mostra ‘Istanti’

Bologna, 26 febbraio 2024 – La mostra "Istanti", allestita nella Galleria studio Cenacchi di via Santo Stefano, racchiude oltre venti opere inedite, che Attilio Melfi ha realizzato negli ultimi due anni.

Lavori di grande e medio formato, ispirati a Bologna e ai suoi dintorni, città adottiva dell’artista, ma anche alla terra natia dell’autore, il Salento, con vedute urbane e marine. E così dai binari di piazza Medaglie d'Oro, vista da via Matteotti di giorno e di sera, si passa al blu costiero. Luoghi diversi e distanti uniti da ciò che la curatrice Emanuela Agnoli definisce “l’enigma dell’istante”, cioè “l’attimo zero rappresentato dalle sensazioni vissute dall’artista” in quel preciso momento in cui fotografa il paesaggio che ha davanti ai suoi occhi e che poi trasporrà su tela.

Le tele di Melfi sono “dense”, colme di contrasti di luce e di un sentimento intenso per la bellezza che circonda le vedute.

Bellezza che l’artista riesce a trasferire a chi si prende il tempo di guardare con attenzione le sue opere, varie nei soggetti scelti e contemporaneamente legate dal suo lavoro pittorico che trae origine dalla volontà di trasmettere quel preciso attimo di rivelazione.

Dalle opere “emerge un modo di guardare il mondo attento - spiega la curatrice -, delicato, di chi non cede alla fretta e si interroga: su molti dettagli l’artista ritorna, ritoccandoli, anche a distanza di tempo, e mettendosi continuamente in discussione, nella ricerca costante, a volte perfezionistica, di quell’istante intenso, forse magico, vissuto e da far rivivere appieno a chi, sensibile, osserva, si lascia coinvolgere e riesce persino a commuoversi”.