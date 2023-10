Escursioni a Bologna, Modena e dintorni: 22 visite guidate per essere turisti a casa

Bologna, 23 ottobre 2023 - Sarà come indossare i panni del turista, ma senza allontanarsi troppo da casa. Per scoprire – o riscoprire - sul proprio territorio tutte quelle eccellenze “che attraggono visitatori da tutto il mondo” ma che al contrario, molto spesso, gli stessi cittadini non conoscono fino in fondo. Dopo la positiva esperienza primaverile (dove mille posti andarono sold-out in sole 72 ore) il Territorio Turistico Bologna-Modena lancia il progetto ‘Autunno fuori dal Comune’, una campagna di turismo di prossimità dedicata ai residenti bolognesi e modenesi.

Escursioni tra Bologna e Modena: come prenotare

Nel dettaglio, saranno ventidue le esperienze - 14 nel bolognese e 8 nel modenese - a cui i residenti potranno partecipare a un prezzo simbolico di 10 euro (mentre saranno gratuite per i ragazzi under 14): escursioni dei boschi a caccia del foliage, dalla Rocchetta Mattei al Museo Ferrari, dalle Terme di Porretta alla Vena del Gesso Romagnola, appena diventata patrimonio Unesco, fino alla Ghirlandina e Palazzo Ducale, Museo Marconi, Casa Dalla e il Museo Ducati.

Senza dimenticare le località come Budrio, Carpi, Pieve di Cento, Sassuolo e non solo. Il progetto - in collaborazione con ExtraBo e Modenatur - continua così a promuovere la riscoperta di un patrimonio ‘a pochi minuti da casa’ con un ricco catalogo di proposte, suddiviso nei quattro cluster che hanno reso famosi i due territori anche al di là dei propri confini: cultura, cibo, motori, natura e benessere. Alla partecipazione dei due Comuni, si è aggiunto inoltre il contributo della Regione Emilia-Romagna e, per quanto riguarda le esperienze nel bolognese, la partnership di Confcommercio-Ascom permetterà di aggiungere ai brand più identificativi anche alcune curiosità e ‘gioielli’ meno frequentati dal circuito turistico, ma che meritano di essere riscoperti.

“Torniamo con un’edizione autunnale, dove si potrà fruire delle bellezze delle due città grazie a un' iniziativa family friendly che ci rende un po' più turisti a casa nostra – sottolinea Mattia Santori, presidente del Territorio turistico Bologna-Modena -. Il turismo registra numeri da record soprattutto nelle città d’arte, ma è importante creare una maggiore consapevolezza nelle nostre comunità”. “’Autunno fuori dal Comune’ accompagnerà i partecipanti a scoprire l'arte, la storia, la natura, l'enogastronomia e il tessuto produttivo della nostra destinazione – aggiunge il direttore di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli -. Sono progetti interessanti, di grande qualità, che potranno continuare a registrare grandi successi”.

“Da alcuni anni ci siamo scoperti capaci di attrarre turisti da tutto il mondo – specifica l'assessora al Turismo del Comune di Modena, Ludovica Carla Ferrari - e non possiamo certo non conoscere nel profondo le esperienze che da tanti vengono definite uniche, appassionanti ed autentiche. Ecco allora che ‘Autunno fuori dal comune’ è una grande occasione per riscoprirle”.

A supportare l’iniziativa anche Barbara Panzacchi, consigliera metropolitana delegata per il Turismo, il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, e l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini per il quale ‘Autunno fuori dal Comune’ "andrebbe ripetuto non solo su Bologna e Modena, ma anche in altri territori".

Come si prenota

Per partecipare ci si può iscrivere sui siti extrabo.com e visitmodena.it e cercare la pagina dedicata al programma di Autunno fuori: su entrambi i i siti saranno acquistabili le esperienze sia a Bologna sia a Modena.

Si potrà prenotare gli eventi anche di persona, nei punti informativi eXtraBO

Il programma completo degli appuntamenti