Eventi a Bologna di mercoledì 5 giugno 2024

Bologna, 5 giugno 2024 - Ecco quali sono gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sotto le Due Torri.

Dal tramonto all'alba, nell'ambito di Bologna Portici Festival, parte Luci a San Luca, progetto artistico di Cesare Cremonini, su per il portico Unesco. La performance si conclude domenica.

Alle 18, inaugura alla Wide Small Gallery la mostra fotografica di Luca Maria Malaguti dal titolo Silence Before Music, che rimarrà qui fino al primo settembre.

Alle 18.30, il Teatro Comunale accoglie il recital di canto lirico degli allievi della Scuola dell'Opera. In scena, i soprani Juana Shtrepi e Laura Stella, il tenore Cristobal Alberto Campos Marin; Zhibin Zhang è al basso e Amedeo Salvato, al pianoforte.

Sempre alle 18.30, alla Feltrinelli, Dario Ronzulli presenta il suo libro 1964. Fotostoria di uno scudetto. Ospite la figlia dell’allenatore Fulvio Bernardini, Mariolina Bernardini.

Alle 19, per Frida nel Parco, in Montagnola è in programma la presentazione del libro L'ultima tragica cascina di Claudio Visani, in dialogo con Luca Bottura.

Sempre alle 19, Beatrice Zerbini arriva in piazza Rossini per Portico ti amo. Ballata per un diluvio.

Alle 21, il Conservatorio G.B. Martini ospita la musicista Maria Perrotta.

Sempre alle 21, Joe Allotta è al Parco della Montagnola.

Ancora appuntamento alle 21: Giorgio Canali è con i Rossofuoco al Giardino Penazzi.

Poi, alle 21, Alessandro Bergonzoni è ospite all'Arena del Sole della rassegna 'Lo stress di fare...' con Giorgio Comaschi.

Alle 21.30, Lydia Lunch è in Montagnola per presentare il suo docu film Artists Depression Anxiety and Rage.