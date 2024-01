Eventi a Bologna: cosa fare mercoledì 17 gennaio 2024

Bologna, 17 gennaio 2024 - Grande lista di appuntamenti in programma oggi per trascorrere la giornata. Tutti da non perdere.

Alle 18, Isabella Rossellini è al Modernissimo per un incontro con il pubblico, in occasione della proiezione dei suoi cortometraggi.

Altro incontro in Salaborsa alle 18: Federico Petroni, Giorgio Cuscito e Fabrizio Talotta discutono del nuovo numero di Limes, dal titolo Le intelligenze dell'intelligence, dedicato all'Ai.

Alle 18.30, Stefano Mancuso presenta il suo libro Fitopolis, la città vivente all'Auditorium del Mast.

Alle 19, l'Arena del Sole ospita Antonio e Cleopatra, con Valter Malosti e Anna Della Rosa.

Alle 21, all'Auditorium di Illumia, è atteso Antonio Monda, docente di cinema alla New York University.

Sempre alle 21, I Sansoni sono al Teatro Dehon, con lo spettacolo Sogno a Tempo Determinato.