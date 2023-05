Eventi di mercoledì 24 maggio 2023: cosa fare a Bologna

Bologna, 24 maggio 2023 – Gli appuntamenti in città non si fermano mai. Oggi iniziano già all’alba.

Alle 6.30 la giornata comincia con una visita guidata al Museo di Palazzo Poggi, che va alla scoperta dei suoi affreschi e delle sue storiche collezioni.

Alle 17, continuano gli spettacoli itineranti dell’Associazione Teatrino a due Pollici nelle case di quartiere. L’appuntamento della giornata è alla Casa di quartiere Croce del Biacco, in via Giuseppe Rivani 1, per un pomeriggio di musica e momenti conviviali.

Alle 20.30, il Centro di Ricerca Musicale del Teatro San Leonardo accoglie il musicista Andrea Belfi, alla batteria, alle percussioni e all’elettronica, e Hilary Jeffery, al trombone e all’elettronica, con ‘Eternally Frozen’, unica data italiana.

Alle 21 al Teatro Mazzacorati, si celebra il compleanno di Bob Dylan, con una serata con foto, video e canzoni, organizzata dal Gruppo Legg’Io Aps.

Sempre alle 21, il Teatro Duse ospita lo spettacolo del chimico e presentatore tv Barbascura X, famoso per la sua rubrica di divulgatore scientifico ‘Scienza Brutta’.