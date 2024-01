Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 19, 20 21 gennaio 2024

Bologna, 19 gennaio 2024 - Gli eventi per i grandi, ma anche per i piccini. Una rassegna teatrale ricchissima quella di questo fine settimana, a Bologna. Louis Garrel sarà ospite al Modernissimo. Questo e molto altro nel weekend felsineo.

Ecco gli eventi da non perdere.

Venerdì 19 gennaio

1984

Un tour drale a metà fra thriller, storia romantica, noir e spettacolarità: acclamato da critica e pubblico a Londra e Broadway, il nuovo adattamento del romanzo di George Orwell 1984 è un’esperienza pronta a lasciare il pubblico senza fiato. Il capolavoro orwelliano, perennemente in cima alle classifiche dei libri più letti di ogni anno, oggi – nel mondo della rete, della dittatura tecnologica e del controllo digitale – mantiene intatta tutta la sua sconvolgente attualità e si presta più che mai a essere una rappresentazione impietosa dei nostri giorni, in cui la privacy è un’illusione, la nozione di verità oggettiva è messa continuamente in discussione, potere e servilismo vanno a braccetto e la corruzione è tale da far sembrare inutile ogni forma di ribellione. Una rassegna del Teatro Duse, via Cartoleria 42. Biglietti a partire da 19,45 euro.

Otello. Pop Tragedy

L'Otello di Mario Gonzalez e Carlo Decio è uno spettacolo attuale, pungente, divertente e irriverente. Carlo Decio narra la celebre tragedia shakespeariana, interpretandone i 12 personaggi principali, uomini e donne. Si susseguono nel racconto tematiche senza tempo: invidia, razzismo, sopraffazione, gelosia, desiderio di giustizia, violenza di genere e inganno. Si decolla con l'arte della commedia e sia approda alla profonda tragedia. Sarà sul palco dello Spazio Binario, Piazza della Repubblica 1, alle 21. Biglietti a 15 euro, ridotto a 12.

Vegas on Bass

Dopo un anno passato a fare live tra l’Italia e l’Inghilterra presentano il loro EP d’esordio “CIRCLE”. Rock non convenzionale, pieno di energia e con melodie dritte al cuore, CIRCLE rappresenta la perfetta chiusura del cerchio che li ha portati dalla sala prove ai palchi di East London. Questa la serata di musica indipendente del Covo Club di via Zagabria 1. L'evento inizia alle 22, ingresso a 7 euro con tessera Hovoc.

Diaframma

I Diaframma tornano sul palco del Locomotiv, via Serlio 25, per presentare dal vivo, oltre ai pezzi storici più famosi della band, i brani del nuovo album “Ora”, uscito a maggio del 2022. Ingresso a 10 euro con tessera aics.

Sabato 20 gennaio

Festival Louis Garrel

Primo appuntamento venerdì 19 gennaio, alle ore 22.30, quando Louis Garrel introdurrà la proiezione di The Dreamers di Bernardo Bertolucci (evento SOLD OUT), restaurato e riportato nelle sale italiane proprio in questo mese di gennaio dalla Cineteca di Bologna: un giovanissimo Louis Garrel è al fianco di Eva Green e Michael Pitt nella Parigi sessantottina (e cinefila). Uno spettacolo del Modernissimo,

Antonio e Cleopatra

Il nuovo spettacolo di Valter Malosti con Anna Della Rosa dall’opera di William Shakespeare. Questa la rassegna del Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, alle 19.

Electricircus

Al Mercato Sonato di via Tartini 3, Un nuovo format a cura di Vibrella Sound durante il quale performance circensi si mescolano a musica elettronica per creare un’esperienza visiva e musicale totalizzante. La serata inizia alle 22, ingresso gratuito con tessera Arci.

Queen of Saba

Medusa, uscito a ottobre, è il secondo album dei Queen of Saba: una nuova avventura musicale all’insegna dell’evoluzione, ma sempre con lo stesso chiaro principio in mente, quello per cui i limiti sono fatti per essere superati. "Medusa è una menade danzante che ci invita in un mondo fuori dal binario, dove si celebra la trans joy e la salute mentale non è un argomento tabù. Un mondo verde acido e rosa shocking, affastellato di figure scontornate, vegetazione prepotente e atti contro natura. Medusa è il mostruoso che da dentro di noi scalpita e sibila e cerca di tracciare una strada mai percorsa prima". Questa la serata di sabato al Covo Club di viale Zagabria 1, a partire dalle 21.30. Ingresso a 10 euro con tessera Hovoc.

Domenica 21 gennaio

Il giro del mondo in 80 giorni (per bambini)

Si riconferma la rassegna teatrale al Teatro Dehon di Bologna. Un’occasione unica per i bambini di tutte le età (e per i loro genitori) di immergersi nelle affascinanti storie che hanno catturato l’immaginazione di generazioni di lettori. Ogni rappresentazione sarà un’opportunità per i giovani spettatori di viaggiare in mondi fantastici, incontrando eroi coraggiosi, creature straordinarie e personaggi indimenticabili. Biglietti 11 euro. Lo spettacolo inizia alle 16, con replica alle 17.30.