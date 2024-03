Giallo Festival 2024, un weekend noir a Bologna: le date e il programma

Bologna, 13 marzo 2024 - Al via la quinta stagione per il Giallo Festival: Bologna sabato e domenica si trasformerà nella capitale del noir, grazie a una ricca programmazione di incontri che vedrà protagonisti alcuni dei più noti giallisti d’Italia, e anche scrittori internazionali. Dall’inaugurazione delle 11 di sabato 16, fino alla chiusura di domenica 17 delle 18.30, la Casa di Quartiere Montanari in Via di Saliceto 3/21 ospiterà il noto scrittore Carlo Lucarelli, ma anche Loriano Macchiavelli, uno dei tre pilastri del noir italiano nonché fondatore della scuola bolognese noir, Marilù Oliva, Marcello Simoni, il vincitore del premio Scerbanenco 2023 Bruno Morchio, Brigitte Glaser, Eric Fouassier e moltissimi altre personalità di spicco. “Il tema su cui ci vogliamo focalizzare quest’anno è la violenza di genere, saranno presenti numerose autrici, tra cui M a rilù Oliva, che da sempre ha messo figura femminile al centro della sua narrazione, oltre a dimostrare un impegno civile sul tema. Dialogherò con lei domenica alle 10 in Sala Teatro” afferma Giusy Giulianini, curatrice del Giallo Festival. Con Carlo Lucarelli e Daria Bonfietti, in dialogo con il curatore del Festival Simone Metalli, si affronterà il tema dell’importanza della memoria sabato alle 16 e a seguire, alle 17, verrà svolta una visita guidata al Museo di Ustica, i cui posti sono già esauriti. Inoltre sabato alle 14 la Sala delle Colonne sarà dedicata al ricordo di Danila Comastri Montanari, celebre scrittrice bolognese. Oltre ai dialoghi e gli appuntamenti, il cui programma completo è visitabile sul sito del festival, sabato sera vi sarà anche la premiazione, con cena a seguire, del concorso ‘Giallo Festival’, che ha visto la partecipazione di quasi 400 romanzi e 250 racconti: quelli considerati migliori verranno pubblicati. Inoltre, a conclusione dell’evento, vi sarà uno spazio dedicato agli aspiranti scrittori che potranno avere un colloquio con gli editori grazie all’iniziativa Yellow Pitch. “Un evento importante che permette di avvicinare il più possibile le persone alla cultura, su tutti i livelli, e il fatto che ciò si svolga alla Casa di Quartiere in Navile, da presidente del quartiere, mi rende orgogliosa” commenta Federica Mazzoni. Tutti gli incontri, eccezion fatta per la visita guidata al museo di Ustica e la cena di premiazione del concorso che hanno già terminato la disponibilità, sono gratuiti e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.