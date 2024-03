La musica torna in piazza Maggiore a Bologna: a maggio il concerto dei Cccp

Bologna, 13 marzo 2024 – Un concerto dei Cccp il 21 maggio in piazza Maggiore, la location più ambita della città che richiama subito alla mente, per senso identitario, un altro mitico concerto, quello dei Clash del 1980.

Un concerto in piazza Maggiore e i Cccp live a Berlino

Ma anche quello che non si fece - a causa del terremoto del 2012 dei Radiohead, poi passati al Parco Nord. Forse è proprio il concetto di “grande band” e “piazza Maggiore” stretti in un abbraccio, e con una bella dose di cultura alternativa tanto di casa a Bologna, che rende tutto così unico. Come unici erano i live di Dino Sarti introdotti dal sindaco Zangheri in piazza Maggiore la sera del 14 agosto 1974 (arrivarono in 30.000) e che andarono avanti fino al 1987.

Un simbolo di partecipazione pop-popolare e romantica. Insomma, la piazza rende tutto mitico e lo sappiamo bene, visto che il cinema Sotto le Stelle è l’evento più amato dai bolognesi.

Dopo tre concerti dei CCCP “di nuovo insieme” con Ferretti, Zamboni, Fatur e Giudici, andati in scena qualche weekend fa a Berlino (video) all'Astra Kulturhaus, con duemila persone a sera, per lo più italiane, per lo più emiliano-romagnole e bolognesi (tanto che i social erano invasi da foto di persone che non si vedevano da anni ma si incontravano di nuovo a Berlino, manco fossimo al Pratello per una birretta), l’idea che quella forza musicale e culturale arrivi tra le mura, sa già di iconico.

Biglietti disponibili in prevendita dalle 18 di giovedì 14 marzo.