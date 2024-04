Ruben Douglas è morto a 44 anni: la Fortitudo piange l’eroe del secondo scudetto

Bologna, 26 aprile 2024 - Sbigottiti e increduli. La Fortitudo piange la scomparsa di Ruben Douglas, giocatore icona del secondo scudetto Fortitudo. Il 16 giugno 2005, fu lui, nel finale di gara-4 al Forum di Assago, a mettere a segno la tripla che regalo vittoria e titolo tricolore alla Effe guidata da Jasmin Repesa. La conferma della morte di Ruben Douglas è arrivata oggi dal fratello Ramon. Ruben 44 anni è stato colpito da un improvviso problema di salute che gli è stato fatale, qualche giorno fa, in Costa Rica.

Douglas è stato il protagonista di uno dei momenti più iconici della storia della Effe, con quell’indimenticabile tiro da tre punti convalidato dall’instant replay e che consegnò alla Fortitudo (nel giugno del 2005) il suo secondo scudetto e che fece di lui un vero idolo biancoblù, nonostante abbia indossato la canotta bolognese per un solo anno.

L'amore tra Douglas e la Fortitudo è continuato anche in questi anni, basti ricordare il bagno di folla che lo accolse nel 2019 al suo ritorno in città per celebrare il 14° anniversario di quello storico canestro che aveva regalato alla Fortitudo lo scudetto.

A dare notizia della scomparsa di Douglas, con un toccante comunicato è stata la stessa società che ha ricordato come Ruben rimarrà "Per sempre nei nostri cuori. Per sempre nella nostra storia".