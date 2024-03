I Cccp chiudono la mostra

Chiude la mostra legata al ritorno al pubblico dei Cccp-Fedeli alla linea. Oggi alle 18 la mostra "Felicitazioni!" esaurisce il suo periodo di apertura al pubblico con un evento aperto al pubblico con la partecipazione dei Cccp per salutare amici e visitatori con un video racconto di Piergiorgio Casotti, proiettato sul muro esterno ai Chiostri di San Pietro, in centro a Reggio. Un evento per un ringraziamento di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella e Fatur, "per aver ripercorso la loro intera storia e per aver contribuito a scriverne un altro pezzetto". Durante la serata è possibile consumare un aperitivo al Food in Chiostri.

Partendo da Reggio, la mostra proietta il visitatore in uno spazio umano illimitato, collegando Berlino est e ovest, l’Europa delle frontiere, Beirut, il mondo arabo, Urss e altro ancora.