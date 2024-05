Appartamenti di lusso affittati in nero a Bologna, quasi 2 milioni di euro non dichiarati

Bologna, 7 maggio 2024 - Affittava nel centro storico di Bologna 12 appartamenti, la maggior parte in un immobile lussuoso, senza pagare le imposte sulle locazioni per oltre 1,8 milioni di euro.

Il titolare è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate dalla Guardia di finanza, impegnati nel contrasto del fenomeno degli affitti in nero e delle locazioni brevi irregolari.

L'uomo è stato anche denunciato per non aver comunicato le presenze degli ospiti, come previsto dalla normativa di pubblica sicurezza. Gli viene contestato, inoltre, di non aver pagato l'imposta di soggiorno prevista per le locazioni turistiche a Bologna.

Gli appartamenti, ben arredati e dotati di welcome kit, drink di benvenuto e di un servizio di reception e di sicurezza 24 ore su 24 erano pubblicizzati sui social e sulle principali piattaforme di prenotazione online.