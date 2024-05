Incidente al Luna Park di Imola: fratture alla testa per una sedicenne colpita da un’asta

Imola, 7 maggio 2024 – Un’asta si stacca colpisce due ragazze mentre sono su una giostra al Luna Park di via Pirandello. La più giovane, 16 anni, finisce all’ospedale con fratture al capo. Il brutto incidente è avvenuto sabato pomeriggio su un’attrazione oscillante e circolare che scorre su una rotaia, il cui nome è ‘Matterhorn’. Si tratta di una giostra classica, di un tipo esistente da anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione e i primi accertamenti la giostra risulterebbe perfettamente funzionante e l’attrezzo che ha colpito la ragazza (un’asta, sembra di plastica) sarebbe utilizzato esclusivamente per lo smontaggio e il caricamento sul camion. Andrà chiarito perché si trovasse sulla giostra e va verificata la possibilità di un errore umano.

L’attrezzo si sarebbe sganciato mentre l’attrazione stava terminando il giro, colpendo al capo la ragazza minorenne e prendendo di rimbalzo anche l’amica accanto a lei. Al momento la minorenne, pur non essendo in pericolo di vita, ha riportato lesioni più gravi: frattura al capo, all’altezza della tempia e lesione alla mascella. Subito soccorsa, è stata portata all’ospedale di Imola, dove è stata ricoverata. L’amica, invece, se l’è cavata con lesioni più lievi e una prognosi di sette giorni.

“Sono intervenuto non appena ho visto che la ragazza si era ferita alla testa – racconta il proprietario dell’attrazione – ho fermato l’attrazione e l’ho soccorsa, le ho disinfettato la ferita. Le ho lasciato il mio contatto e i miei documenti. Poi è arrivata l’ambulanza. Non ho saputo più niente, mi auguro che stia bene, sono davvero mortificato e dispiaciuto di quanto accaduto".

Fino a ieri pomeriggio, sull’attrazione (il resto del Luna park è regolarmente attivo) era stato disposto un fermo, per effettuare sopralluoghi dell’igiene pubblica e di tecnici specializzati, in modo tale da avere più chiarezza della dinamica e controllare che l’omologazione e il collaudo fossero corretti. In base alle prime verifiche l’incidente non riguarderebbe però il funzionamento della giostra.

“La mia attrazione, come quelle dei miei colleghi, è in regola e in sicurezza – conclude il proprietario – siamo assicurati, facciamo i corsi di primo soccorso per affrontare situazioni di questo genere, perché incidenti come questi possono verificarsi e non dipendono da noi". Sono ancora in corso gli accertamenti per comprendere al meglio le dinamiche del fatto.