Steward critici sul Palagenius

Tra le poche note stonate legate all’organizzazione del Gran premio di Formula 1 di questo fine settimana, c’è quanto accaduto venerdì al PalaGenius di via Benedetto Croce, nel quartiere Campanella. La struttura doveva ospitare, fino a questa sera, una parte degli steward che per conto di una società esterna si occupano della sicurezza durante l’evento in Autodromo. Una volta arrivati al PalaGenius, dove erano state allestite una serie di brandine, in diversi si sono lamentati per la sistemazione; in particolare, per la condizione dei servizi igienici. Così gli steward, dopo aver girato alcuni video hanno richiesto l’intervento della polizia locale e dell’Ausl che hanno portato a termine un’ispezione della tensostruttura. Alla fine gli steward hanno lasciato gli spazi di via Benedetto Croce.