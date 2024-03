Scandiano, ragazzini rapinati da quattro minorenni

Scandiano (Reggio Emilia), 25 marzo 2024 – Due minorenni sono stati avvicinati e rapinati al luna park di Scandiano, in occasione della fiera di San Giuseppe, che si è conclusa nel fine settimana. L’altro pomeriggio i carabinieri sono stati chiamati nella zona delle giostre, dove era stata segnalata una doppia rapina ai danni di ragazzini. E in breve tempo si è riusciti a identificare i presunti responsabili, dichiarati in arresto per concorso in rapina e poi affidati ai familiari, in attesa di ulteriori disposizioni della competente autorità giudiziaria. Nei guai tre minorenni residenti nel Reggiano, tra i 14 e i 17 anni di età. Avrebbero rapinato due coetanei: il primo di una banconota di venti eruo, l’altro di monete per quattro euro. Avrebbero agito in quattro. Grazie alla descrizione precisa fornita dai testimoni e alla collaborazione della polizia locale, i carabinieri di Scandiano hanno individuato tre dei presunti autori delle rapine. E in possesso di uno loro (denunciato pure per porto abusivo di armi) è stato trovato un coltello a serramanico con 17 centimetri di lama, oltre al bottino appena rapinato ai ragazzini. Per domani è prevista l’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice del Tribunale dei minori di Bologna.