No a vetro e borracce metalliche

Disco rosso a vetro, lattine e bombolette spray. Vietate anche borracce metalliche, bici, caschi e monopattini. Stop pure alle power bank di peso superiore ai 300 grammi. Ecco la lista dei principali oggetti il cui ingresso sarà vietato oggi in Autodromo. Via libera, invece, a bottiglie e borracce di plastica fino a mezzo litro, anche con tappo; agli ombrelli per pioggia senza punta metallica; a macchine fotografiche, treppiedi, monopiedi e bastoni per selfie. Potranno entrare anche aste flessibili di plastica per bandiere; computer portatili e altri apparecchi elettronici (tablet, e-reader, power bank di piccole dimensioni). All’ingresso gli addetti al controllo chiederanno di accendere l’apparecchio e mostrarne il funzionamento. Ok anche ad accendini tascabili, sedie e sgabelli pieghevoli (no legno).

Sul fronte degli alcolici, un’ordinanza vieta nella zona del circuito gli alcolici sopra i 5° (per intenderci, sono salve le birre bionde), così come il loro ingresso nell’area dell’Autodromo. Il primo cittadino ha stoppato anche bevande in vetro e lattine (compresi analcolici, rischo multe fino a 500 euro). Vietato pure il commercio ambulante. Infine, la questione bagarini: già ieri qualcuno è tornato a farsi vedere. Chi oggi verrà sorpreso a vendere biglietti al di fuori della rete autorizzata rischia multe fino a 500 euro.