Moto si schianta contro un’auto. Marito e moglie portati all’ospedale

Moto si schianta contro un’auto sulla Montanara, un uomo e una donna finiscono all’ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle 11 all’altezza del vivaio Eden Garden, zona Cà Paroli. L’automobilista, un 48enne residente a Imola con a bordo un amico, stava conducendo una Kia Sport quando all’improvviso, mentre stava svoltando verso la società agricola, ha visto sbucare una Ducati di grossa cilindrata. La moto, condotta da un 39enne che trasportava la moglie di 32 anni, ha impattato contro la fiancata sinistra della macchina, finendo nel fosso che fiancheggia la Montanara. Anche le due persone a bordo sono così volate fuori strada, riportando delle lesioni.

Sul posto è stata subito chiamata una ambulanza per gli accertamenti medici, mentre per i rilievi dell’incidente è arrivata una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Imola. Viste le condizioni del motociclista e, soprattutto, di sua moglie, è stata inviata anche l’eliambulanza (sul posto pure l’automedica). La donna è stata trasportata via aerea a Bologna, mentre il marito, anche lui ferito, è stato portato nel capoluogo regionale in ambulanza. Per lei, dai primi accertamenti, ci sarebbero lesioni a una gamba e al femore, mentre per l’uomo i danni più critici sarebbero a un braccio. Ma entrambi non sono in pericolo di vita.

Vista la concomitanza del Gran Premio e l’accentuarsi del traffico nella mattinata per raggiungere l’Autodromo, sono intervenute per gestire la viabilità un’altra pattuglia della stradale di Bologna e una della polizia.

Nicholas Masetti