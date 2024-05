Il Caffè della Rocca accoglie i clienti

Venerdì pomeriggio, come avevamo anticipato su queste colonne qualche settimana fa, ha aperto il Caffè della Rocca. Emanuele Brusaferri, nuovo gestore dell’attività, ha inaugurato così il locale proprio per il Gran Premio di Formula Uno. Un desiderio che avevano espresso anche in cittadini diversi giorni fa, domandandosi se ci fosse stata la possibilità di vederlo aperto per questo fine settimana speciale. E così è stato. Venerdì alle 17 è arrivata l’inaugurazione. E anche ieri i clienti e i turisti sono passati di lì per tornare a vivere uno dei luoghi iconici della città.