Inchiesta sul latte, la Tre Valli: sospensione dell’attività e dimissioni del presidente di Fattorie Marchigiane

Pesaro, 7 maggio 2024 – Sospensione dell’attività e dimissioni del presidente di Fattorie Marchigiane. E’ quanto contenuto in una nota ufficiale della Tre Valli.

Le dimissioni del presidente

“TreValli Cooperlat comunica che, nel corso del Consiglio di Amministrazione della controllata Fattorie Marchigiane Cons. Coop. Soc. Agricola, tenutosi in data 6 maggio 2024, Gianluigi Draghi, presidente di Fattorie Marchigiane, al fine di consentire alla società stessa di poter operare in assoluta e piena libertà nell’ambito dell’inchiesta in corso, ha deciso di rassegnare le dimissioni".

Nuovo direttore di produzione

“Inoltre, sempre nell’ambito della riorganizzazione della controllata Fattorie Marchigiane Cons. Coop. Soc. Agricola è stato nominato Gianpaolo Lizzi, nuovo direttore di produzione, che sarà responsabile degli stabilimenti di Colli Al Metauro e di Amandola con incarico specifico anche sulla sicurezza e sul controllo qualità”, continua la nota.

Fattorie marchigiane: stop alla produzione

“Contemporaneamente – prosegue la Tre Valli – è stata stabilita la sospensione delle attività dello stabilimento di Colli al Metauro, per consentire le attività di verifica ed eventuale bonifica degli impianti di produzione e dell’intera struttura, affinché ogni funzione possa essere ripristinata al più presto al massimo delle sue capacità e potenzialità, garantendo la totale salubrità degli ambienti di produzione e dei prodotti finiti”.

I prodotti Tre Valli: quali sono

TreValli Cooperlat “vuole inoltre ribadire la totale genuinità di tutti i prodotti provenienti dagli stabilimenti di Jesi e di Amandola, che non sono interessati dall’indagine né da alcun provvedimento. In particolare, nello stabilimento di produzione sito a Jesi, vengono prodotti, prevalentemente con il marchio TreValli, le categorie di prodotto: latte (fresco, ESL, UHT) e panna (fresca, ESL, da montare, spray e da cucina), anche nella versione senza lattosio, oltre a mascarpone, formaggio spalmabile e besciamella. Sempre a Jesi l’azienda produce i prodotti con il marchio Hoplà, tra cui i preparati da montare e spray sia a base vegetale che, con le linee Hoplà Idee Veg e Veg & Bio, 100% vegetale, oltre a bevanda vegetale a base di soia e preparato per cucina e besciamella 100% vegetale. Nello stabilimento di Amandola, sono prodotti i formaggi freschi a marchio Trevalli, Cigno, Sibilla e Bontà del Parco. In particolare: mozzarella tradizionale STG; mozzarella in busta (vari formati); bocconcini, nodini di mozzarella; burrata, stracciatella; ricotta vaccina e ricotta mista (vaccina e ovina) sia per Horeca sia per mercato consumer”.