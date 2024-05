Cesenatico: chiude dopo 70 anni il ristorante Vittorio

Cesenatico, 7 maggio 2024 – Il ristorante Vittorio chiude definitivamente i battenti, e le figlie del noto ristoratore prematuramente scomparso nel ’94, Alessandra e Samuela, puntano tutto sul ristorante Faro per mantenere la tradizione di famiglia.

Vittorio Boldrini è stato uno degli uomini che maggiormente ha contribuito a fare la storia della ristorazione in riviera. Iniziò negli anni ’60 perché non poteva fare il pescatore con i fratelli, in quanto soffriva il mal di mare. Vittorio era un genio, capace di inventare le lasagnette di mare e di proporre oltre quarant’anni fa il pesce crudo quando non lo faceva nessuno; era puro estro, un genio capace di sperimentare e inventare, dentro il rigoroso perimetro del pesce fresco.

Il suo esordio fu alla Pensione Daria sul porto canale, successivamente aprì la Taverna Saracena, il ristorante Pesce Spada tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, il Trocadero dal 1973 sino al 1986, sempre con il nome da Vittorio. Poi ci fu una parentesi in un locale in via Mazzini nel centro di Cesenatico e nel 1992 Vittorio si trasferì nella darsena, sul fronte del porto turistico Onda Marina.

Purtroppo un brutto male decretò la sua fine due anni dopo e così tutto passò nelle mani della moglie Adelaide detta Dely, che promise di portare avanti la gestione del ristorante, con il quale collaborava nei fine settimana la figlia Alessandra che all’epoca studiava all’Isef e successivamente si affiancò Samuela. Nel 2001 le donne di Vittorio hanno acquistato il ristorante Faro sul molo di Ponente, decidendo però di affittarlo.

Nel 2015 Alessandra e Samuela hanno ripreso la gestione diretta del Faro e quest’anno, dopo oltre sessant’anni, si spegne l’insegna Vittorio, mettendo una parola fine ad una storia, ma contestualmente l’inizio di una nuova avventura. "Ci concentriamo sul ristorante Faro – dicono Alessandra e Samuela –, anche perché negli ultimi anni è stata una esperienza vincente. Siamo cresciute sotto l’insegna del ristorante Vittorio, dove abbiamo avuto tante soddisfazioni. Il successo più grande è comunque la nostra clientela, che spazia dalla Romagna, con tanti clienti di Forlì e Ravenna, e parecchi emiliani delle province di Bologna, Modena e Reggio, ma ci vengono a trovare anche tanti buongustai dalle province del nord Italia e persino dal sud. Siamo felici di quanto fatto al ristorante Vittorio negli ultimi 32 anni, perché abbiamo dedicato tanto al nostro lavoro, per tenere alto un nome importante come quello di babbo Vittorio. Per noi è stato un grande onore, abbiamo avuto tante gratificazioni, tanti riconoscimenti, l’affetto di tante persone, che ci hanno arricchito. Siamo molto grate a mamma Dely, perché senza di lei tutto questo non sarebbe potuto accadere".