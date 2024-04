Quando arriva il caldo? Le previsioni meteo in Emilia Romagna

Bologna, 26 aprile 2024 – Quando arriva (finalmente) il caldo? Possiamo fare il cambio degli armadi e togliere il piumone dal letto? Sono previste altre grandinate? Smetterà di nevicare sugli Appennini? Alessandro Nanni, previsore di Arpa Emilia Romagna, ci guida nelle previsioni meteo per i prossimi giorni.

Le previsioni meteo: il tempo migliora ma non verrà il grande caldo

Le risposte, in breve, sono queste: a breve ci raggiunge il caldino primaverile ed è arrivato il momento del cambio degli armadi. Ma il consiglio pratico dell’esperto è: maglioni di lana e piumone da letto possono essere riposti, ma non è ancora arrivato il momento di portarli a lavare, meglio tenerli a portata di mano.

Già da queste prime risposte, insomma, si capisce che l’ondata di caldo – sotto forma di anti ciclone delle Azzorre o sub tropicale africano – non è nemmeno in vista. Da oggi il tempo migliorerà gradualmente e potremo vivere due giorni di bel tempo: domenica (soprattutto dal pomeriggio) e lunedì via libera dunque alle grigliate e alle gite all’aperto.

Ma già da martedì – spiega Alessandro Nanni di Arpa Emilia Romagna – tornerà l’instabilità che è poi tipica della primavera. Solo che colpirà nuovamente il giorno di festa: tra il pomeriggio di martedì 30 e mercoledì 1 maggio sono attesi nuovi acquazzoni sia sull’Appennino sia in pianura. E le temperature torneranno ad abbassarsi.

Alessandro Nanni promette dunque un graduale miglioramento: con temperature che si alzeranno, consentendoci finalmente di dire addio all’inverno e ai termosifoni accesi.

Nei prossimi giorni, insomma, non ci arriverà l’estate con il cielo sereno: anzi. Il tempo resterà variabile, come è normale in primavera. Domani, sabato 27 aprile, si alterneranno schiarite e annuvolamenti, con possibili acquazzoni a rovescio, spesso localizzati, su tutta la dorsale appenninica (dall’Emilia fino alla Romagna). Ma per fortuna non sono attese piogge particolarmente intense.

Da oggi a domenica il termometro si alza fino ad arrivare a 24 gradi. Questo – spiega Nanni –grazie a un duplice fattore: il cambio dei venti che soffieranno da sud e rasserenamento del cielo che porterà il sole a scaldarci. In attesa di ciò, oggi e domani ci dovremo accontentare di massime tra i 15 e 18 gradi, ma attenzione alla notte perché le minime resteranno tra i 10 e i 13.

Domenica sono previsti anche 22 gradi, lunedì punte di 24. Ma da martedì pomeriggio-sera purtroppo arriva un nuovo peggioramento: le prime avvisaglie saranno sull’Appennino emiliano.

Poi pioggia e freddo si allargheranno al resto della regione. E questo, naturalmente, porterà di nuovo giù il termometro: l’1 maggio avremo tra 18-21 gradi, mentre le minime tra i 14-15.

Alessandro Nanni assicura di no: sarà una perturbazione molto veloce. Anzi, già da mercoledì smetterà di piovere mettendoci quindi al sicuro da gravi problemi idrogeologici.

Il fatto che sia già freddino ci mette al sicuro da grandinate di grandi dimensioni che potrebbero causare danni alle auto e all’agricoltura. Agli acquazzoni previsti – spiega Nanni – potrebbe essere associata anche grandine ma è poco probabile. E comunque cadrebbero chicchi piccoli (come è avvenuto nei giorni scorsi) che imbiancano come neve ma non causano problemi seri.

Questo perché non si creerà la grande energia data dall’alta temperatura che permette la formazione di grandinate intense. Insomma, non sempre il caldo è una buona notizia.