Primo maggio, il meteo nelle Marche: ecco le previsioni

Ancona, 29 aprile 2024 – Sarà purtroppo un primo maggio con l’ombrello quello che è oramai alle porte. E’ ciò che devono aspettarsi gli abitanti delle Marche, che già sono stati costretti a fare i conti con la pioggia durante il 25 aprile, nel giorno della Festa della Liberazione.

Previsione meteo nelle Marche: ecco che tempo farà il primo maggio

Dopo un weekend soleggiato in tutto il territorio, cosa che varrà anche per la giornata di lunedì 29 aprile e per martedì 30 aprile, arriveranno poi le nuvole e i rovesci dal pomeriggio di mercoledì, e non risparmieranno nessuna provincia. Insomma, due giorni di festa sfortunati. Secondo il bollettino meteo della Regione Marche, il cielo al mattino sarà prevalentemente soleggiato, nel pomeriggio arrivano le nuvole, con rovesci o temporali sparsi in estensione dalle montagne fino alla costa, di forte intensità nei territori dell’entroterra.

Sulla costa, la pioggia si alternerà a qualche schiarita di debole entità. Le temperature minime saranno in aumento e le massime in diminuzione, i venti saranno forti nell’entroterra e moderati lungo la costa, con raffiche di vento fresco. I mari saranno agitati dal pomeriggio, mentre non si segnalano fenomeni particolari. Insomma, se si va a festeggiare in giro il primo maggio, meglio portarsi dietro l’ombrello o il k-way.

Che tempo farà nelle Marche