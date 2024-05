Maltempo in Veneto, allagamenti nelle province di Padova e Rovigo

Padova, 15 maggio 2024 – Il maltempo annunciato ha colpito pesantemente in alcune province del Veneto. La forte precipitazione ha interessato le province di Padova e Rovigo.

Oltre trenta interventi dei vigili del fuoco effettuati dalle squadre dei due comandi, impegnate da stamattina, in particolare nel padovano tra Montagnana (allagato completamente il vallo che circonda le mura storiche), Casale di Scodosia Megliadino San Fidenzio per allagamenti e danni d’acqua. Nessuna persona risulta coinvolta.

Nel territorio rodigino interventi specifici per allagamenti tutti concentrati nel comune di Badia Polesine, con diverse strade del centro. In aumento le richieste di soccorso tra le due province. Al momento sono oltre 100 le chiamate in attesa di essere evase a Padova, 12 a Rovigo.

Allerta gialla in diverse aree fino a venerdì

La criticità è iniziata dalle 14 di oggi e proseguirà fino alle 14 di venerdì 17 maggio. Nella giornata di domani 16 maggio, dopo una temporanea attenuazione e diradamento delle precipitazioni nella mattinata salvo locali fenomeni più significativi sulla pianura orientale, nella seconda parte della giornata probabile ripresa dell'instabilità fino a tempo perturbato con precipitazioni diffuse con rovesci e temporali.

Possibili temporali intensi tra Prealpi e pianura, non esclusi localmente anche persistenti specie su pianura centro-orientale con quantitativi puntuali anche abbondanti. Diradamento e attenuazione dei fenomeni dalla sera.