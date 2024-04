Grandine e temporali il primo maggio? Le previsioni meteo in Emilia Romagna

Bologna, 29 aprile 2024 – Tempo instabile, precipitazioni con possibilità di grandine e abbassamento delle temperature. Se nel ponte lungo del 25 aprile abbiamo avuto un meteo col ritorno del bel tempo, la settimana del 1° maggio sarà all’insegna della variabilità e della bassa pressione. A fornirci un quadro delle previsioni meteo dei prossimi giorni è Alessandro Nanni, esperto meteo di Arpae Emilia Romagna.

Tempo instabile e bassa pressione

“Da martedì il tempo sarà all’insegna dell’instabilità – spiega Nanni –. La bassa pressione si sposterà velocemente dal Mediterraneo occidentale all’Italia centrale e con i flussi meridionali che, a partire dall’Appennino, porteranno precipitazioni, seppur deboli, nella prima parte della giornata del 30 aprile. Poi in serata le piogge si estenderanno anche alla collina e alla pianura con possibilità di rovesci più localizzati”.

Allerta gialla per temporali il 30 aprile

Peraltro, per il 30 aprile è stata emanata un’allerta gialla per temporali “nella seconda parte della giornata, più probabili sulle aree del crinale appenninico centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati”. L’allerta riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Primo maggio tra pioggia e grandine

In realtà il peggioramento più consistente del tempo ci sarà tra giovedì 1 maggio e venerdì 2 maggio. “Il primo maggio assisteremo a precipitazioni diffuse su tutto il territorio dell’Emilia Romagna – prosegue Nanni –, più intense con accumuli maggiori in Appennino, ma anche le città” non saranno risparmiate. “Possibilità di grandine? Sì c’è, d’altronde nel 90% dei casi” in cui si sviluppa un temporale “c’è anche la grandine”, puntualizza il meteorologo.

Fine settimana in miglioramento

Le condizioni meteo si risolleveranno un po’ nel weekend, tra venerdì 3 maggio e sabato 4 maggio. Anche se non siamo del tutto fuori dalla fase ‘pazza’ che caratterizza la primavera. “Nel fine settimana si attenuerà il peggioramento del meteo, se così si può dire, ma ci sarà ancora instabilità, mentre un miglioramento più marcato si vedrà verso domenica, dice ancora Nanni.

Temperature in discesa

Le temperature di conseguenza “si abbassano”. Se “tra oggi e domani avremo le massime non superiori a 20 gradi”, tra mercoledì e giovedì “caleranno di 3-4 gradi, per portarsi intorno ai 16-17 gradi”. Le temperature minime, invece, rimarranno “stabilmente tra i 10 e i 12 gradi”.

Che tempo farà in Emilia Romagna