Supermercati aperti 1 maggio 2024 a Bologna: dove fare la spesa

Bologna, 26 aprile 2024 - Si avvicina la festa dei Lavoratori e per l'occasione molte attività si preparano a un giorno di chiusura. Tra queste anche molti supermercati di Bologna appartenenti alle catene più importanti, mentre altri invece si apprestano a garantire un regolare servizio. Se hai bisogno di fare la spesa mercoledì 1° maggio, ecco dove puoi andare.

Conad

I punti vendita Conad restano chiusi, fatta eccezione per i market di via Pirandello e via Speranza, aperti dalle 9 alle 13, e per il supermercato di via Indipendenza, aperto con orario regolare dalle 8 alle 22 per garantire il regolare servizio anche ai turisti presenti in città durante la giornata festiva.

Carrefour

I punti vendita Carrefour rimangono aperti con i seguenti orari:

via don Luigi Sturzo, 37 : 7-23.30;

: 7-23.30; piazza di Porta Castiglione, 14 : 7-23.45;

: 7-23.45; strada Maggiore, 31 : 8-21;

: 8-21; via Giuseppe Massarenti, 2 : 8-22;

: 8-22; via Mazzini, 82 : 9-20;

: 9-20; via Romolo Amaseo, 25 : 9-20;

: 9-20; viale XXI Aprile 1945, 8/2 : 9-21;

: 9-21; via Luigi Calori, 1/E : 8-20;

: 8-20; via Castiglione, 13 : 9-20;

: 9-20; via Arno, 28 : 8-20;

: 8-20; via Matteotti, 36 : 9-20;

: 9-20; via Vittorio Veneto, 21 A/B : 9-20;

: 9-20; via del Triumvirato, 84 : 7-01;

: 7-01; via della Ca’ Bianca, 5 : 9-13/16-20;

: 9-13/16-20; via Vitale da Bologna : 9-13;

: 9-13; via Sant’Isaia, 6 : 7.30-20;

: 7.30-20; Casalecchio, via Porrettana: 9-18.

Coop

I supermercati e gli ipermercati di CoopAlleanza 3.0 sono chiusi in tutto il territorio bolognese.

Esselunga

Anche Esselunga tiene chiusi tutti i propri punti vendita per la giornata di mercoledì 1° maggio.

Pam

I punti vendita Pam di via Bellaria, via Marconi, via di Corticella 3 e via di Corticella 101 rimangono aperti dalle 9 alle 20. Il superstore di via Zanardi, invece, tiene aperto dalle 8 alle 21.

Despar

I supermercati Despar sono aperti nei seguenti punti vendita con questi orari:

piazza delle Medaglie d'Oro : 8.30-20;

: 8.30-20; via Andrea Costa, 61 : 8.30-13;

: 8.30-13; via delle Armi, 12 : 8.30-19;

: 8.30-19; via G. Vittorio, 4 : 8.30-19;

: 8.30-19; via Ottaviano Mascherino : 8.30-19;

: 8.30-19; via dell'Industria, 12: 8.30-14.

Resta chiuso, invece, il punto vendita in via dell'Arcoveggio.

Aldi

I supermercati Aldi confermano la propria apertura per la giornata di mercoledì 1° maggio, eccezionalmente con orari domenicali:

via Larga, 21 : 9-20;

: 9-20; via Montebello, 2 : 9-21;

: 9-21; via della Liberazione, 15 : 8.30-21;

: 8.30-21; via Emilia Ponente, 132 : 8.30-20.30;

: 8.30-20.30; via Renato Fava, 10 : 9-20;

: 9-20; piazza Giovanni da Verrazzano, 6 : 9-20;

: 9-20; via Giuseppe Dozza, 8 : 8-20;

: 8-20; san Lazzaro di Savena : 9-20;

: 9-20; zola Predosa: 8.30-20.30.

Lidl

I punti vendita Lidl rimangono aperti al pubblico nella giornata di mercoledì, con i seguenti orari:

via Libia, 69-71 : 8-21.30;

: 8-21.30; via Sebastiano Serlio, 35/A : 8-21.30;

: 8-21.30; via Baracca, 3 : 8-21;

: 8-21; via F. Zanardi, 56 : 8-21.30;

: 8-21.30; via Larga, 35 : 8-21.30;

: 8-21.30; via di Corticella, 184/2 : 8-21.30;

: 8-21.30; via Caduti di Amola, 2: 8-21.30.

In’s

I punti vendita di In’s sono aperti straordinariamente dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Penny Market

I supermercati Penny di via Massarenti e piazza VII Novembre sono aperti dalle 8.30 alle 13.30. Per il primo è prevista un’ulteriore apertura pomeridiana dalle 16 alle 19.30.

Crai

I punti vendita bolognesi di Crai restano chiusi al pubblico per l’intera giornata di mercoledì 1° maggio.