Concerto dell’1 maggio a Bologna: programma e artisti

Bologna, 30 aprile 2024 - È iniziato il conto alla rovescia per il concertone del Primo maggio a Bologna: domani, infatti, sul palco di Piazza Maggiore si esibiranno dalle 16 a mezzanotte artisti locali e nomi noti nel panorama musicale italiano ed internazionale. Ecco quelli che festeggeranno insieme al pubblico la Festa dei Lavoratori.

Kings of Convenience Erlend Øye

Tra i nomi più attesi dell’edizione di quest’anno, troviamo il leader dei Kings of Convenience Erlend Øye & La Comitiva, Giovanni Truppi + Band vs Sibode Dj, insieme sul palco per una doppia esibizione fuori dagli schemi. Anche il panorama locale la farà da padrone, con i bolognesi Rumba de Bodas presenti sul palco. E poi ancora la giovane rivelazione della scena rap italiana Ele A, il rapper Egreen, il collettivo hip hop underground Triflusso e il cantante reggae Lion D. Previste sul palco anche le esibizioni di Alberto Bertoli, Camelot Band, Effedi, Bassapadana Social Club, P-Funking Band, Mulini a Vento, Scream & Shout, Buster e i Load (vincitori della quinta edizione del Contest musicale antifascista a cura di Anpi Pratello, Vecchio Son, Perché No!). La conduzione dell’evento è affidata invece a Irene Papotti e Claudio Succi di Radio Città Fujiko 103.

Musica, ma non solo. Al centro della giornata ci sarà anche il cinema, da sempre cantore della quotidianità del lavoro. Il Modernissimo, infatti, in collaborazione con la Cgil di Bologna, segue una programmazione speciale, celebrando la festa dei lavoratori con quattro film a tema. Si parte con il classicissimo 'Tempi moderni' di Charlie Chaplin (alle 11), seguito da 'Oliver Twist' di Roman Polanski (alle 16), 'Sorry We Missed You' di Ken Loach' (18.30) e dal cult di Peter Cattaneo 'Full Monty' (20.30).

"Il cinema nasce con un film che ritrae gli operai in uscita dalle officine Lumière di Lione - ricorda il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli - Un'arte che nasce registrando la conclusione di una giornata di lavoro e che può esistere solo grazie al lavoro collettivo di diversi artisti. Non sono tanti i film che parlano dell'attività che occupa la maggior parte del nostro tempo, il lavoro, ma ce ne sono alcuni straordinari. Abbiamo deciso di celebrare l'1 maggio con un drappello di film a tema, non solo drammi, anche commedie, cominciando da Tempi moderni, l'ultimo film con il personaggio di Charlot, il capolavoro che in una sola sequenza rappresenta l'intero Novecento".