Bologna Champions Tour, quando la parata. C’è il pullman scoperto, nessun palco in piazza

Bologna, 16 maggio 2024 – E festa sia. La scelta è presa e sarà ufficializzata tra oggi e domani, dopo gli ultimi contatti con Vigili, Comune, Prefettura e Questura. Anzi, non sarà festa unica, ma più giorni di festa continua, quelli che seguiranno il big match con la Juventus di lunedì sera. E le celebrazioni per la conquista della Champions partiranno proprio lunedì sera al Dall’Ara, con un ampio post partita allo stadio, tra giri di campo, musica e giochi di luci. E non è esclusa la partecipazione di qualche ospite vip. La parata, però, andrà in scena mercoledì. Non lunedì dopo la partita, perché l’orario del big match e il rischio mal tempo hanno convinto il club a organizzarsi diversamente. La scelta è stata presa al termine di una lunga riunione interna a Casteldebole nel tardo pomeriggio di ieri. Sarà mercoledì, il giorno della parata e del bagno di folla con la città: ‘Bologna Champions Tour’ è il nome scelto per l’evento e andrà in scena il 22 maggio.

I tifosi aspettano impazienti la grande parata dei giocatori per le vie del centro

La squadra rossoblù partirà sul pullman scoperto dalla Curva Bulgarelli del Dall’Ara tra le 19 e le 20, con l’intento di attraversare i vari quartieri per abbracciare la città e ricambiare quell’affetto che, nel corso dell’anno, è stato riversato da tutti i cittadini allo stadio e in trasferta per le gare dei rossoblù. L’arrivo in piazza Maggiore dovrebbe concretizzarsi tra le 22 e le 23. Il percorso esatto, per le vie e i quartieri cittadini, sarà comunicato nelle prossime ore, per dar modo ai tifosi di organizzarsi lungo le vie o colorare case, palazzi e balconi con bandiere e colori rossoblù. Martedì, invece, sarà il giorno della grigliata interna a Casteldebole, per squadra, staff tecnico, dirigenti, dipendenti e sponsor: circa 400-500 gli invitati.

In tutto questo, martedì, mercoledì o giovedì – nel pomeriggio – saranno i giorni utili per la consegna del Nettuno d’Oro da parte del sindaco Matteo Lepore agli eroi che hanno fatto l’impresa: salvo sorprese non si andrà oltre, perché Thiago Motta ha chiesto che da giovedì in poi ci si concentri sul Genoa, gara che ad oggi potrebbe significare terzo posto in campionato.

Già, perché qualora il Bologna lunedì dovesse battere la Juventus e sabato l’Atalanta non dovesse vincere a Lecce il terzo posto sarebbe aritmetico, ma ad oggi non ci può essere certezza del risultato e, a prescindere da tutto, il tecnico vuole ottenere il massimo pur consapevole dell’importanza della storia già scritta e della legittimità dei festeggiamenti. Restano pochi dettagli da definire: il giorno della consegna del Nettuno d’Oro ai rossoblù e il percorso della parata. Ma i tempi della festa sono stabiliti: i rossoblù faranno il tour della città mercoledì 22, a partire dalle 19-20, partendo dalla Curva Bulgarelli, per poi raggiungere piazza Maggiore. Niente palco: sarà il pullman, con squadra e dirigenza, al centro di tutto, protagonisti fino in fondo.