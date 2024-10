Maxi furto alla Fendi fallisce tra inseguimenti e strade piene di chiodi

Fermo, 31 ottobre 2024 – L’obiettivo dei ladri era lo stabilimento del marchio del lusso Fendi che si trova proprio a Campiglione di Fermo, ma per fortuna il piano – seppur super organizzato – è finito in fumo.

I malviventi hanno bloccato diverse strade della città con furgoni per poi cospargere la strada di chiodi. Per fortuna, sono stati intercettati dai carabinieri e costretti così alla fuga e ora è caccia alla banda di criminali che avevano preparato l’attacco con grande dispiego di mezzi.

Tutto sarebbe partito intorno alla mezzanotte quando il gruppo entrato in azione avrebbe rubato furgoni a Rapagnano (sempre nella provincia di Fermo). Nel frattempo alcuni complici, o forse gli stessi autori del furto, hanno sbarrato diverse strade di accesso a Fermo, di fatto isolando la zona di Campiglione.

La banda ha abbandonato altri furgoni (sembra 11 in totale) lungo le principali strade di accesso a Fermo e ha cosparso l'asfalto di chiodi. Una volta preparato il terreno, i ladri sono entrati in azione ma l’arrivo dei carabinieri ha fatto fallire il minuzioso piano.

Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento tra Ponzano di Fermo, Grottazzolina e Magliano di Tenna, conclusosi con la fuga a piedi: gli autori del raid hanno abbandonato due furgoni sulla strada, anche in questo caso cosparsa di chiodi, per poi scappare per i campi.

Sono in corso le indagini per capire se realmente i ladri siano riusciti a mettere a segno il colpo nella fabbrica, se e che cosa abbiamo rubato. Sicuramente è stato messo in atto un piano orchestrato a tavolino: sono in corso le ricerche della banda.