La stagione è stata un mix esplosivo. Una società evanescente, due figure apicali alla prima esperienza: ragazzi onestissimi e malvalutati secondo me solo per i risultati in campo. Il bello e anche il brutto del calcio è che ciò che avviene in campo poi si tira dietro tutto. Ecco che ciò che di buono è stato fatto come ad esempio il coinvolgimento delle contrade e il radicamento nella città sono sparite, di fronte a risultati mai arrivati anche per un pizzico di sfortuna. Ma soprattutto per giocatori che non hanno mai compreso il reale peso sulle spalle della maglia che indossavano. A questo aggiungerei il discorso di giovani che non hanno voluto fare il salto di qualità comportandosi da adolescenti vero e proprio.