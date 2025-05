Grinta: "Sbloccati i fondi per il regolamento della dirigenza"

Sbloccati i fondi per il regolamento della dirigenza dell’Area Sanità dell’Ast di Fermo, per un importo di oltre 7,4 milioni di euro. Dopo un costruttivo confronto tra la parte sindacale della dirigenza Area Sanità, la direzione generale e l’ufficio personale dell’Ast Fermo, è arrivati alla firma di un accordo importante che il direttore generale Roberto Grinta definisce storico, per definire la ripartizione e la distribuzione dei fondi previsti nel contratto integrativo aziendale. Le risorse messe a disposizione saranno utilizzate per la retribuzione, sulle annualità 2023 e 2024, degli incarichi, del risultato, delle condizioni di lavoro (tra cui quello straordinario) e di pronto soccorso. Il Regolamento della dirigenza dell’Area Sanità disciplina la graduazione, il conferimento, la modifica e la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché la gestione del rapporto di lavoro per i dirigenti sanitari. Questo regolamento è applicabile a diverse categorie di dirigenti sanitari, inclusi medici, veterinari e professionisti sanitari. "Nel regolamento un aspetto certamente di assoluto rilievo è rappresentato dall’inserimento delle relazioni sindacali, della designazione ed attribuzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, delle disposizioni in occasione di sciopero e dei criteri di ripartizione delle risorse. Da rilevare la sensibilità delle organizzazioni sindacali nel rappresentare i loro lavoratori fornendo contributi che l’Azienda ha recepito in un clima di cordiale, serena ed evidentemente costruttiva collaborazione. Il lavoro e l’accordo raggiunto sono, oltretutto, prodromici alla costruzione delle basi per il prossimo accordo per gli anni successivi al 2025". Soddisfatto anche l’assessore regionale Filippo Saltamartini che commenta: "Si tratta di un accordo importante che riconosce il lavoro di elevatissima qualità svolto dai nostri professionisti che con il loro impegno quotidiano contribuiscono ad innalzare il livello di eccellenza della nostra sanità. Investiamo nei medici per investire nella salute dei cittadini e potenziare il Servizio Sanitario Regionale".