Le iscrizioni solamente on-line

Dall’aanno scolastico 2025–26 le iscrizioni al servizio refezione scolastica dovranno essere effettuate esclusivamente on line collegandosi al sito www.asiteonline.it – servizi – refezione scolastica – sistema elettronico buoni pasto – accedi al servizio. Sarà possibile iscriversi fino al 30 giugno. I nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione su planet school creando nome utente e password e successivamente procedere con l’iscrizione on-line dello studente; per gli utenti che gia’ usufruiscono del servizio prima di effettuare la registrazione online per il nuovo a.s., è necessario procedere con l’abbinamento codice registrazione-studente.

"Un servizio utile e moderno nei confronti di tante famiglie e utenti che usufruiscono della refezione scolastica gestita dalla Fermo Asite e che per poter essere operativo dal prossimo anno scolastico potrà essere accessibile con le iscrizioni fino al 30 giugno", spiega l’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri. "Anche la Partecipata Fermo Asite sempre più al passo con i tempi con l’iscrizione on line, pratica, veloce e funzionale per un servizio importante come quello della refezione scolastica e che per questo avvio potrà avvalersi anche del supporto informatico fornito dal punto di facilitazione digitale e da On The Road", ha detto l’assessore alle Partecipate Alessandro Ciarrocchi.

Per l’iscrizione on line è attivo un servizio di supporto informatico, al Comune di Fermo, tutti i lunedì del mese, per la precisione al Caffè Letterario ogni lunedì dalle 9 alle 13 e nella Sala Gruppi Consiliari ogni lunedì dalle ore 15 alle ore 19 con la facilitatrice digitale. E ancora, nella sede di On the road societa’ cooperativa sociale - Sportello Multiagenzia Fami coves (Contrasto alle Vulnerabilità ed alla Emarginazione Sociale) - Via Nenni, a San Tommaso Tre Archi. Orari di apertura: dal lunedì al giovedì: 1012 e 1517.