Carabiniere fuori servizio sventa maxi furto

Va a fare la spesa al supermercato insieme ai figli e sventa un furto dal valore di alcune centinaia di euro. Protagonista un carabiniere fuori servizio che l’altro ieri, verso le 18.30, ha intercettato un ladro che si erano appena allontanato dal Conad del centro commerciale ‘Diamante’ di Cattolica dopo aver trafugato parecchia merce. L’uomo, un italiano di 35 anni, è stato denunciato a piede libero dai colleghi del militare dell’Arma, arrivati poi sul posto con una pattuglia.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando il carabinieri - che stava facendo la spesa insieme ai due figli piccoli - ha notato due l’individuo in atteggiamento sospetto che si aggirava tra le scansie del punto vendita. La sua esperienza gli ha suggerito che poteva trattarsi di un ladro intento a fare razzia di prodotti alimentari. L’uomo infatti continuava a prendere oggetti dagli scaffali e a rimetterli giù, dandosi delle rapide occhiate attorno. Il carabiniere non ci ha pensato due volte. Si è recato alla cassa e ha chiesto a una dipendente del supermercato se poteva per un attimo occuparsi dei due bambini. A quel punto ha fatto subito dietrofront ed è tornato verso il 35enne, piazzandosi alle sue spalle e incominciando a pedinarlo senza mai perderlo di vista nemmeno per un istante.

Il ladro si è quindi diretto all’esterno del supermercato. E’ riuscito a oltrepassare le barriere antitaccheggio senza farle entrare in azione, nonostante avesse con sé della merce. Convinto ormai di averla fatta franca, si è incamminato a passo svelto verso la macchina ma il carabiniere ha continuato a pedinarlo e lo ha intercettato prima che potesse salire sul mezzo e fuggire. A quel punto si è qualificato e ha chiesto al 35enne di tirare fuori la refurtiva. Il malvivente è stato preso alla sprovvista ma alla fine non ha opposto resistenza e ha mostrato al militare i prodotti che aveva appena asportato dagli scaffali del supermercato. Il carabiniere ha quindi trattenuto il 35enne fino all’arrivo dei colleghi a bordo di una pattuglia ai quali ha spiegato la situazione. Nei confronti del 35enne è quindi scattata una denuncia a piede libero per furto, mentre il maltolto (per un valore di circa 250 euro) è stato naturalmente restituito ai gestori del supermercato. Quanto al carabiniere, a quel punto è potuto tornare dai suoi figli e ha potuto finire di fare la spesa.