Cesare Cremonini, pranzo al mare a Numana e a Castelfidardo improvvisa con la fisarmonica: “Che meraviglia”

Numana (Ancona), 29 aprile 2925 – Il cantautore bolognese Cesare Cremonini festeggia 25 anni di una carriera straordinaria. Sta per partire con il tour che incendierà i principali stadi italiani dal 15 giugno. Oggi però si è concesso un po’ di relax in Riviera del Conero. Fan in delirio quando hanno saputo che si trovava a pranzo a Numana, lungomare preso d’assalto. Si è diretto anche a Castelfidardo subito dopo per un motivo importante ed è stato proprio lui a comunicarlo in un video lanciato su Instagram:

La fisarmonica ufficiale del Cremonini Live Tour 2025 (da Instagram)

“Oggi sono nelle bellissime Marche a Castelfidardo, dagli amici di “Bb Accordions” con il maestro Salvatore Cauteruccio per ritirare la fisarmonica ufficiale di “Cremonini live 2025” – dice in diretta -. È un sogno quello di portare questo strumento incredibile, spesso sottovalutato, per suonarlo davanti al grande pubblico negli stadi di tutta Italia. Come merita”.

“Grazie Andrea e Salvatore per questa opera d’arte, per il pranzo davanti al mare nel buonissimo Il cucale, il primo assaggio d’estate da molto tempo. È un grande onore poterla abbracciare (Sì, “Figlio di un re”, del 2008 torna in scaletta)”.

Cremonini a pranzo al Cucale di Numana, la foto con lo staff (da Facebook)

Cremonini si è sciolto in un duetto improvvisato alla fisarmonica con Cauteruccio suonando proprio quella canzone. Ad accoglierlo sul lido numanese c’era anche il consigliere regionale Mirko Bilò che ha detto: “Cremonini ha espresso tutto il suo apprezzamento per questa bellissima località in una Regione che ha definito meravigliosa. Ricordiamo i suoi esordi e poi la sua brillante carriera solista dopo il 2002, costellata di otto album in studio, tre live e tre raccolte”.