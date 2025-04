Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi a Verissimo: la gravidanza, la complicità e il nome scelto per la bimba

Ancona, 28 aprile 2025 – ‘Un amore che diventa famiglia’. Con queste parole, la conduttrice televisiva Silvia Toffanin ha accolto Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi, nel salotto di Verissimo, domenica pomeriggio. La coppia, seguitissima da fan sempre più numerosi, ha raccontato del proprio rapporto, della fase attuale della gravidanza di lei, dei traguardi dell’atleta olimpico prossimo alla partenza per Tokyo e soprattutto dell’emozione che entrambi stanno vivendo in attesa della nascita della prima bimba.

La gravidanza

“Sono al sesto mese di gravidanza che scadrà il 22 agosto, e sto bene – ha detto Bontempi – ho poche nausee e vediamo crescere il pancione giorno dopo giorno. Sono felice e mi sento estremamente fortunata perché Gianmarco è sempre stato un ragazzo dolcissimo e in questo periodo è presente, attento, parla con la piccola già da ora e lo fa sottovoce. Hanno già dei segreti. Spero che questa felicità non finisca mai”.

Amore e complicità

“Vedo la piccola crescere giorno dopo giorno e mi sento al ‘settimo cielo’ – ha detto Tamberi – da quando Chiara mi ha detto di essere incinta, la mia prospettiva di vita è completamente cambiata. Sarò per sempre dedito a lei e a nostra figlia. Quando ci siamo conosciuti lei aveva 14 anni e io 17. Nel tempo che è passato e che passa, la amo ogni giorno di più, perché lei si dona in modo straordinario. In Chiara trovo sempre il mio intimo rifugio e oggi aspetto con ansia di vedere una ‘piccola lei’ sgambettare per casa”.

I campionati mondiali a Tokyo

Da ragazzini, a coniugi fino a genitori prossimi, Gianmarco e Chiara, sono stati sempre insieme e nella complicità della reciproca vicinanza, danno valore concreto al senso del ‘donarsi’ senza delegare a nessuno le rispettive responsabilità. “Partirò per i campionati mondiali di atletica leggera a Tokyo subito dopo il parto – ha detto Tamberi accennando ai problemi al ginocchio – e per la prima volta Chiara non potrà seguirmi. Ma sarà in buone mani perché avrà il sostegno delle nostre famiglie”.

“Non nascondo un po’ di paura per il parto – ha detto lei – poi penso ‘lo hanno fatto tutte, lo farò anche io’. So già che Gianmarco mi mancherà, ma ci saranno i nonni ad aiutarmi nel post parto e per ora non voglio pensarci”.

Il nome scelto per la bimba

Trasparenza e genuinità nelle parole della bellissima coppia Tamberi Bontempi che ha confidato il desiderio di convolare a seconde nozze, e di mantenere ancora il segreto sul nome scelto per la bimba. “In realtà non sarebbe un segreto – ha detto lei – abbiamo in mente qualche nome ma non siamo sicuri. Preferiamo ascoltare il consiglio di chi ci ha detto di scegliere il nome dopo la nascita, quando la vedremo”.

A chiudere l’intervista, gli auguri di Toffanin alla celebre coppia che ha salutato il pubblico di Verissimo, scambiandosi un bacio.