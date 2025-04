Charter dalla Germania per i turisti senior

Da domani al via voli charter che collegheranno diversi aeroporti tedeschi con il Fellini. L’aereo atteso allo scalo di Rimini proviene da Lubecca. A organizzare i collegamenti, operativi fino all’11 giugno, è il tour operator Mundo Reisen, specializzato in turismo senior, con la compagnia spagnola Volotea. Sono in programma complessivamente otto charter da Erfurt, Strasburgo, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken, Brema, Dortmund e Dresda. I passeggeri teutonici attesi sono soprattutto over 65, in gran parte pensionati dei settori bancari e assicurativi della Germania.

A fine maggio, in coincidenza con Rimini Wellness, verranno collegati con voli charter, organizzati da Italian Exhibition Group, gli aeroporti di Rimini e Monaco di Baviera. Si tratta di una replica del primo ’test’ effettuato con successo da Ieg in occasione del Sigep. Il vettore che collegherà la capitale della Baviera sarà LuxWing. Rimini Wellness. I voli saranno operativi tra il 28 maggio e il primo giugno. Il volo da e per Monaco di Baviera ha una durata di un’ora e 25 minuti e i biglietti sono già in vendita a tariffa Rimini Wellness a partire da 99 euro a tratta.