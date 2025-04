Azzurro come il pesce, sagra di 5 giorni a Cesenatico: le date

Cesenatico, 27 aprile 2025 – Per cinque giorni Cesenatico sarà la capitale della cucina marinara. Dalla sera del 30 aprile sino al 4 maggio, la località ospita l’edizione 2025 di Azzurro come il Pesce, la grande kermesse che trasforma il centro storico in un grande ristorante a cielo aperto. Ma non c’è solo la cucina di mare, al centro delle attrazioni, perché seguendo un progetto iniziato già da qualche anno, saranno molte anche le occasioni di divertimento e di iniziative culturali, che si sviluppano lungo il porto canale e nelle piazze del borgo di pescatori. Per i buongustai è il trionfo di sapori della tradizione marinara, per un appuntamento organizzato dal Comune di Cesenatico con la collaborazione di Confesercenti, Confcommercio e il sostegno di RomagnaBanca Credito Cooperativo, che mette in programma un ricco calendario di eventi e iniziative, mettendo l’accento sull’identità locale e culturale del porto leonardesco.

Ogni anno viene eletta una specie regina e quella del 2025 è la seppia, protagonista in diversi piatti e declinazioni. Gli stand di ristoratori, pescatori e associazioni, saranno distribuiti in vari punti. In viale Anita Garibaldi ci saranno gli stand di Arte Confcommercio e Arice Confesercenti. A bordo della motonave New Ghibli, attraccata in piazza Ciceruacchio, si potrà vivere un’esperienza marinara davvero speciale su una nave ristorante. In via Leonardo da Vinci saranno protagonisti i piatti della tradizione proposti dall’associazione ’Pescatori a casa vostra’ e dalla Cooperativa Armatori di Cesenatico. Dall’altra parte del porto canale, nella zona dello Squero sull’asta di Ponente, ci sarà lo stand ’Dedicato al mare’ dell’associazione Tra il Cielo e il Mare. Nel cortile del Museo della Marineria si potrà invece gustare ’Il pesce della solidarietà’ a cura dell’associazione Amici della Ccils.

Fra le iniziative collaterali, lungo corso Garibaldi e nelle vie del centro, via Armellini, piazza Ciceruacchio, viale Anita Garibaldi e viale Porto, si terranno i mercatini di artigianato e prodotti tipici. Fra gli incontri e gli eventi culturali in calendario, nella zona di Ponente l’associazione Tra il Cielo e il Mare giovedì 1° maggio alle 12.30, organizzerà l’incontro sul tema “L’olio extravergine di oliva e il pesce, connubio tra gusto e piacere”, in cui interverrà Francesca Petrini, presidente nazionale Agroalimentare Cna. Lungo la banchina del porto sul vecchio Squero, per tutta la durata della sagra, l’associazione Pescatori in Pensione di Cesenatico allestirà la mostra fotografica e un’esposizione di attrezzature da pesca con dimostrazioni di come si cuce e ripara una rete da pesca.