Regali di Natale dell’ultimo minuto: dalla bevanda di polvere d’oro ai voucher per ristoranti

Cesena, 22 dicembre 2024 – Lo shopping prenatalizio degli italiani è sempre più ‘local’: lo conferma un’indagine appena rilasciata dalla società internazionale di consulenza EY (precedentemente nota come Ernst&Young), che ha analizzato i comportamenti d’acquisto dei consumatori per le festività di quest’anno.

Se l’82% degli intervistati ha dichiarato di voler ridurre gli sprechi alimentari, il 52% intende acquistare marchi sostenibili e, soprattutto, il 63% prevede di acquistare più prodotti locali. Spazio, allora, ai consigli per gli ultimi acquisti rigorosamente a ‘km zero’, per regalare un sorriso a chi riceve – scegliendo qualcosa di diverso dal solito - e sostenere le attività locali.

La Special edition Natale di Pollini, la pallina natalizia di Babbi e Marco Zavalloni, creatore di Alba87 Galla Placidia

Saranno certamente festività all’insegna della dolcezza se si opta per le specialità di Babbi, il brand cesenate dei celebri viennesi e waferini, amati anche dalle star di Hollywood. Come ogni anno, l’azienda fondata da Attilio Babbi ha lanciato anche una collezione limitata per le festività, con idee per tutte le tasche, fra cui le palline di Natale ripiene di ‘Babbini’ in gusti assortiti, disegnate dall’illustratrice Chiara Varotto. Da appendere all’albero in attesa della degustazione.

Per rimanere in tema di enogastronomia, l’imprenditore Marco Zavalloni – ideatore del gin ‘Alba 87’ ai fiori di Albana di Romagna – ha lanciato, nei giorni scorsi, un’edizione speciale della bevanda, dedicata a Galla Placidia e contenente polvere d’oro edibile. Figlia dell’imperatore Teodosio, Galla Placidia è particolarmente nota, in Romagna, per il magnifico mausoleo a lei dedicato a Ravenna, patrimonio dell’umanità protetto dall’Unesco.

Proprio ai mosaici presenti al suo interno, dominati dal color oro, si è ispirato Zavalloni per la creazione del pregiato superalcolico.

Un altro dono che ingolosirà gli appassionati di buona cucina è il voucher per un pranzo o una cena in uno dei ristoranti stellati della zona: è già possibile prenotare, ad esempio, un buono regalo al pluripremiato locale DaGorini (1 stella Michelin) a San Piero in Bagno, o un voucher per una ‘esperienza stellata’ al ristorante La buca di Cesenatico (1 stella) che, proprio nel 2025, festeggerà il 40esimo anniversario.

Ma le feste non tingono d’oro solo il gin: anche Pollini – uno dei ‘big’ del calzaturiero di San Mauro Pascoli – ha scelto il colore più tipico di quest’ultimo scorcio dell’anno per presentare una selezione di modelli iconici in una variante in camoscio devoré, con effetto broccato. Tra le proposte più sofisticate, ecco lo stivale Cavaliere (un classico del brand) con gambale morbido e tacco gioiello martellato; lo stivaletto con tacco gioiello e la nuova clutch trapezoidale con doppio manico in metallo, già destinata a diventare un best-seller.

Chi desidera, infine, mettere sotto l’albero un regalo fatto di arte e cultura, può già guardare al nuovo anno e alla vicina Forlì. Proprio qui, infatti, la celebre mostra al Museo Civico di San Domenico – appuntamento fisso, ormai, per gli amanti dell’arte - avrà come titolo “Il ritratto dell’artista. Nello specchio di Narciso, il volto, la maschera, il selfie” (dal 23 febbraio al 29 giugno). L’ingresso è già acquistabile con l’iniziativa “Biglietto Open”, al prezzo di 15 euro, utilizzabile senza vincoli di data e orario, scontato a 11 se acquistato entro il 6 gennaio.