Regali: sotto l’albero profumi, borse e maglioni

Il Natale si avvicina a grandi passi e i prossimi giorni saranno decisivi per lo shopping, alla ricerca degli ultimi regali per familiari, amici e conoscenti. Anche se si dice sempre che basta il pensiero, è sempre piacevole ricevere o regalare un pacchetto colorato da scartare. Nei negozi del centro storico di Ravenna, il via e vai comincia a essere intenso. "Le vendite stanno andando bene nonostante il Black Friday anticipi un po’ il Natale – afferma Maurizio Sabbioni titolare delle profumerie Sabbioni –. Noi abbiamo la fortuna di avere articoli per tutte le tasche, con belle e colorate confezioni da 15-18 euro fino a 200-300 per i marchi più noti come Dior, Chanel e Paco Rabanne. Il Natale è un momento importante per la nostra attività perché abbiamo articoli che attirano e che sono in grado di accontentare un po’ tutti, uomini, donne e bambini". Cambiando completamente tipologia di prodotto, si procede più per gradi invece alla gioielleria Marco Gerbella.

"Per il momento il pubblico sta ancora guardando e riflettendo sugli acquisti – rivela l’orafo Gerbella –. I gioielli sono al 90% un regalo al femminile, da noi non si è ancora manifestata la moda del monile al maschile delle grandi città. Ultimamente vendiamo soprattutto anelli e bracciali, però in passato è capitato di vendere più collane. Non c’è una fascia di prezzo più ricorrente di altre, ognuno acquista in base alle proprie possibilità. I gioielli restano un regalo assolutamente importante anche perché l’oro è un materiale il cui valore aumenta nel tempo". Quello del 14 e 15 dicembre è il primo settimana di grande movimento alla ‘disperata’ ricerca del regalo giusto. "Stiamo entrando nel clou – conferma Roberto Montanari, titolare del negozio di abbigliamento per donna Scooter –. Dopo un novembre soddisfacente ora di aspettiamo di replicare con dicembre, in linea con gli altri anni. Il regalo più gettonato quest’anno per il gentil sesso? Senza dubbio i maglioni che hanno una vestibilità più flessibile di altri capi e consentono di sbagliarsi meno taglia. Ma si vendono bene anche le t-shirt".

La spesa per questi indumenti può oscillare dai 30 agli 80 euro da Scooter. Ma per chi vuole spendere meno ci sono anche portachiavi e borse a secchiello in pelle, molto di tendenza in questo momento. "La spesa media per i regali di Natale – conclude Montanari – è di 80-150 euro. Molti clienti utilizzano per l’occasione anche i nostri buoni che durano diversi mesi. Fra Natale e capodanno ci aspettiamo una seconda ondata di acquisti, in tal caso per ricercare qualcosa di andato a festeggiare la fine dell’anno". Gli acquisti stanno procedendo bene anche all’erboristeria I segreti di Teodora. "I regali più gettonati – dice Gianna Ghirardini – sono cosmetici, profumi, tisane e oggetti per la casa come candele, profumatori per ambiente, tazze e teiere di ghisa. Il budget di spesa è più basso rispetto al passato, in molti cercano il pensierino. Però c’è ancora chi fa regali più sostanziosi, tipo confezioni dai 50-70 euro".

Roberta Bezzi