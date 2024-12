Natale, corsa ai regali: "Un’importante sfida per il commercio locale"

Manca sempre meno a Natale, uno dei momenti sì più attesi dell’anno, ma anche una delle più importanti "sfide" per i commercianti.

"C’ è molta attesa da parte degli operatori dei negozi per l’avvicinarsi del Natale. I primi dati ci davano una partenza debole, ma con vendite stabili rispetto all’anno precedente – spiega Mauro Rossi, presidente provinciale Confcommercio – mentre oltre 23% degli operatori intervistati hanno registrato vendite in aumento. L’auspicio è che l’arrivo della liquidità aggiuntiva dovuta alle tredicesime imprima un’accelerazione anche alla spesa nei negozi di vicinato".

Il supporto al commercio locale infatti, secondo le associazioni di categoria, riveste giorno dopo giorno un’importanza fondamentale. "Bisogna ricordare che l’acquisto nei negozi offre ai consumatori, al contrario del web, il vantaggio dell’assenza dei tempi di consegna, cosa importante per lo shopping effettuati nelle ultime settimane prima del Natale – continua Rossi –. A questo si aggiunge che gli acquisti effettuati nelle attività fisiche sono consapevoli, sostengono l’economia e l’occupazione di un territorio anziché avvantaggiare le grandi piattaforme dell’online che portano risorse all’Estero, magari in paradisi fiscali, e spesso non danno sufficienti garanzie ai consumatori. Voglio ricordare che fare shopping è anche un atto con cui si contribuisce a modellare le nostre città, per questo invito tutti a sostenere il commercio locale, fondamentale per l’economia del territorio e per mantenere vive le tradizioni natalizie"

Per sostenere il commercio locale, torna anche quest’anno #regalaresponsabilmente, la campagna lanciata da Confcommercio Modena cinque anni fa. "La differenza tra un click online e un acquisto in negozio è enorme – spiega il presidente Tommaso Leone – dietro il banco c’è un commerciante pronto a consigliarci con la sua esperienza e passione. Se i prezzi sono superiori rispetto a quelli che troviamo sul web, non è certo per arricchirsi sulla pelle dei consumatori, ma per generare una piccola marginalità, comunque assai inferiore a quella dei colossi del web che possono contare su un regime fiscale sovranazionale di grande e sleale vantaggio".

Infine, Lapam Confartigianato in vista delle feste ha analizzato il tessuto economico e sociale per promuovere la campagna #Comprolocale ideata dall’associazione per sensibilizzare i cittadini a effettuare acquisti nei negozi di prossimità: secondo lo studio, si stima che la spesa delle famiglie modenesi per prodotti e servizi maggiormente scelti come regalo nel mese di dicembre ammonti a un totale di 328 milioni di euro. "Scegliere un regalo all’interno di un negozio di prossimità non è solo un atto di consumo, ma diventa un gesto che valorizza il lavoro, la creatività, l’ambiente e la comunità – spiega Daniele Casolari, segretario Licom –. È un investimento in eccellenza, sostenibilità e identità culturale, che porta con sé una profonda dimensione etica e relazionale. I negozi locali e di vicinato offrono ai clienti il valore del rapporto umano, un consiglio e un sorriso oltre a essere un importante presidio sociale e di sicurezza per il territorio"