La Notte Rosa cambia tutto e sogna in grande: "Un festival come Sanremo"

Rimini, 12 aprile 2025 – Claudio Cecchetto lo dice convinto: ”Vorremmo che in Italia il Festival della Notte rosa diventasse famoso quanto quello di Sanremo…”. La strada è lunga, ma la Riviera si sa: è abituata a sognare in grande. E il parallelo con Sanremo non è casuale. Perché il Capodanno dell’estate in Riviera quest’anno vuole diventare un vero e proprio festival. Con tanta musica, che la farà da protagonista. E con una miriade di eventi, dall’alba al tramonto, per tutti i gusti e le età. Cambia il format, cambia anche la data. La ventesima edizione della Notte rosa, per la prima volta nella sua storia (fatta eccezione per il 2020, a causa della pandemia), quest’anno si terrà a giugno. Le date sono già fissate da tempo: l’evento quest’anno si terrà dal 20 al 22 giugno. L’immagine scelta è quella di un fenicottero, “un omaggio al colore rosa della festa. E poi – dice Cecchetto – il fenicottero è un animale un po’ come me. Arriva da lontano e poi si ferma in Romagna”.

La Notte Rosa 2025 ai nastri di partenza con tante novità

Capodanno dell’estate in salsa sanremese

Il programma e gli eventi principali saranno presentati a maggio. La certezza è che questa Notte rosa giocherà d’anticipo con la promozione. Già pronti il video, i manifesti, e anche il nuovo sito dell’evento, che racconta anche la storia della manifestazione dalla sua prima edizione del 2006 a oggi. La promozione partirà in questi giorni sul web, sui social e anche con le affissioni dei manifesti lungo le autostrade e negli autogrill. "Una campagna per la quale abbiamo destinato già 200mila. Ma stiamo valutando anche la possibilità di spot in tv”, dice Chiara Astolfi, direttrice di Visit Romagna.

Notte Rosa 2025, l’immagine scelta è quella di un fenicottero

Notte Rosa 2025: anticipazioni

La scelta di anticipare la Notte rosa è, per il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad, “una mossa vincente, anche dal punto di vista turistico. Giugno è un mese più ‘scarico’ rispetto a luglio”. Si punta a ‘riconquistare’ il turismo italiano, in flessione negli ultimi anni, e ad aumentare la quota di stranieri. «Ogni comune, dalla costa all’entroterra, sta lavorando per riempire di contenuti ed eventi questa Notte rosa – continua Sadegholvaad – E quest’anno farà parte della Notte rosa anche con la Notte delle streghe di San Giovanni in Marignano, che si tiene normalmente proprio nei giorni del solstizio d’estate".

L’ambizione di Claudio Cecchetto

Claudio Cecchetto ha un sogno. Che la Notte rosa, per la quale ha coniato quest’anno lo slogan Hit’s summer, "diventi un vero e proprio festival. Abbiamo cambiato il format proprio per questo. Ci sarà tanta musica, e non solo… Dalla Romagna daremo il via all’estate con la Notte rosa. Che, con questa nuova formula, può diventare un grande festival. Magari in futuro, quando si parlerà di festival in Italia, accanto a Sanremo si parlerà della Notte rosa. Proprio come accadeva un tempo con il Festivalbar (che lui ha condotto, ndr), che segnava l’inizio dell’estate”.

Turisti italiani e stranieri

Aspettando il programma, l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni è certa che l’evento porterà tanti turisti anche dall’estero. "La visita dei reali d’Inghilterra a Ravenna ha aumentato l’interesse degli inglesi verso la Romagna. Quest’anno Rimini ha tanti voli da Londra. In generale, ci attendiamo una forte risposta dai mercati esteri grazie all’attività di promozione e ai nuovi voli del ‘Fellini’”.