Muore di tumore a 26 anni: “Ha lottato come un leone, era a lui a farci coraggio”

Rimini, 8 maggio 2025 – “Ha lottato contro la malattia fino all’ultimo. E senza mai lamentarsi, nonostante tutto il dolore e la paura di non farcela. Nei momenti più difficili, era lui a farci coraggio. Alessandro è stato un esempio per tutti”. Filippo Ioni, il padre di Alessandro, parla con la voce rotta dalle lacrime. Oggi era gremita la chiesa di San Gaudenzo per i funerali del 26enne riminese, venuto a mancare lunedì dopo due anni di calvario.

Alessandro era molto noto a Rimini. Nipote di Giuliano Ioni (l’ex presidente di Banca Carim), era un ragazzo brillante e pieno di vita. Lavorava come informatico, aveva tante passioni e tantissimi amici. Ma la sua vita è cambiata quando, nel febbraio 2023, gli è stato diagnosticato un tumore al naso, che poi rapidamente si è diffuso al cervello.

“Alessandro è stato giudicato da subito inoperabile, colpito da una forma rara di tumore. In Romagna c’è stato solo un altro caso simile negli ultimi 10 anni”. Si è sottoposto alla radioterapia tra alti e bassi. “Ma non si è mai arreso – continua il padre – Ha lottato come un leone. E anche nei momenti più bui era sempre lui a far coraggio a noi famigliari, ai suoi amici, agli stessi medici e infermieri che l’avevano in cura”.

Alessandro lascia il papà Filippo, la mamma Annarita, i fratelli Enrico e Samuele e gli altri famigliari, “e tantissimi amici. È stato un grande esempio per tutti, anche nella malattia”.