"Mio zio lotta contro un tumore: aiutateci a farlo operare in Italia e a salvarlo"

"Aiutatemi a raccogliere fondi per curare mio zio Peter". Parte così l’accorato appello che Stella Ketty Cocozza ha lanciato da qualche giorno sulla piattaforma Gofundme. È qui che ha attivato una raccolta fondi per aiutare lo zio a vincere la sua battaglia contro il cancro. Ma per farlo non può rimanere in Slovacchia. "Da qualche mese – scrive Ketty Cocozza, italo slovacca residente a Rimini - gli è stato diagnosticato un tumore testa gola a stadio terminale. In Slovacchia gli sono stati dati pochi mesi di vita, ma siamo riusciti a trovare una speranza qui in Italia presso l’istituto tumori di Milano".

La sanità in Italia è molto differente rispetto a quella slovacca. "Purtroppo la Slovacchia è un paese con la sanità privata e questo significa che le spese relative all’operazione non sono gratuite. Al momento non sappiamo se e quanto l’assicurazione sanitaria estera riuscirà a coprire. Sappiamo soltanto che la prima data disponibile per l’operazione sarà il prossimo 10 ottobre e che la spesa è di 50mila euro, che è da versare in anticipo entro il giorno prima del ricovero. Io e la mia famiglia stiamo cercando tutto l’aiuto e la solidarietà possibile. Se e qualora vi sentiate di dare anche soltanto un piccolo contributo, può essere di grande aiuto in questo momento". A oggi la campagna lanciata sulla piattaforma è arrivata a 6.500 euro. Il tempo stringe, e la famiglia di Peter spera nella solidarietà di tante persone.