Gamics Cesena, il cast d’eccezione con l’hobbit Frodo. I selfie? A pagamento

Cesena, 27 novembre 2024 – La fumettomania che negli ultimi anni ha colpito ragazzi e ragazze di tutte le età – ma non solo – arriva a Cesena fiera. Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, sabato e domenica gli organizzatori di Gamics Cesena cercano di alzare l’asticella con un vasto cast di ospiti. Protagonista assoluto di questa fiera del fumetto, dei cartoni animati e del mondo nerd in generale Elijah Wood, interprete di Frodo nella trilogia del Signore degli Anelli.

L’attore americano, classe 1981, è noto per aver preso parte in pellicole come come ‘Se mi lasci ti cancello’ e ‘I don’t feel at home in this world anymore’, che ha vinto il Grand jury prize al Sundance film festival nel 2017. Ha interpretato, inoltre, il ruolo dello spietato serial killer Kevin nella trasposizione cinematografica di ‘Sin City’, leggendario fumetto dalle tinte noir di Frank Miller.

Per l’occasione Elijah Wood domenica sarà al centro di un talk con lo scrittore Mario Petillo. Non sono mancate, però, le polemiche intorno alla modalità di accesso all’incontro con Elijah Wood. Se da un lato partecipare al talk è gratuito, dall’altro su Facebook e Instagram diversi utenti hanno espresso malumore nei confronti dei costi relativi ad autografi e foto con l’attore, dal costo rispettivo di cinquanta e novanta euro. Questa pratica di pagamento dell’incontro con l’artista, in realtà, ultimamente ha preso piede anche in altri ambiti, come quello musicale, con la scusa dell’evitare resse e pericolosi assembramenti.

Nonostante queste controversie, c’è grande attesa anche per alcuni dei doppiatori più importanti del panorama nazionale. Primi fra tutti Claudio Moneta e Gianluca Iacono, voci di Goku e Vegeta di Dragon Ball, intervistati sul palco da Voci animate. Si prosegue con Leonardo Graziano, voce di Naruto, Giorgia Lepore, doppiatrice di Brenda in 90210 e soprattutto Davide Perino, voce di Elijah Wood nel Signore degli Anelli. Spazio, inoltre, per il giovane Maurizio Merluzzo, superstar dei social e voce di Zamasu di Dragon Ball. Presenti anche diversi fumettisti come Donald Soffritti, Emanuele Ercolani e il cesenate Denis Medri. Non mancherà la musica dal vivo dei due artisti simbolo delle sigle dei cartoni, Cristina D’Avena e Giorgio Vanni.

La fiera, inoltre, ospiterà diversi tornei di carte e di retrogaming, oltre a dei workshop sul mondo dell’illustrazione. L’evento, dunque, intercetta l’esplosione del fenomeno culturale legato a fumetti, animazione e serialità televisiva. Nonostante il piccolo calo di quest’ultimo anno, infatti, la vendita di fumetti e manga nel nostro Paese ha registrato un aumento del 161% rispetto al 2019, secondo i dati dell’associazione italiana editori. I biglietti per la fiera sono in vendita sul sito di Gamics Cesena.