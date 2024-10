L’hobbit Frodo cerca l’anello a Gamics Cesena

Cesena, 19 ottobre 2024 – La sua ricerca dell’anello lo porterà alla fiera di Cesena il 30 novembre e il primo dicembre. L’attore e doppiatore americano Elijah Wood sarà il protagonista principale della nuova edizione di ‘Gamics Cesena’, fiera del fumetto, dei cartoni animati e del mondo nerd in generale. Noto principalmente per aver interpretato Frodo Baggins nella trilogia fantasy del Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson, Wood è considerato uno degli attori più talentuosi della sua generazione, grazie alla sua capacità di affrontare ruoli innovativi e versatili in cinema, televisione, videogiochi e animazione. Classe 1981, l’attore americano ha alle spalle più di trent’anni di carriera in cui ha recitato in pellicole come come ‘Se mi lasci ti cancello’, ‘The faculty’, ‘Grand piano’, ‘Celeste and Jesse forever’, ‘Green street hooligans’ e ‘I don’t feel at Home in this world anymore’, che ha vinto il Grand Jury Prize al Sundance Film Festival nel 2017. Ha intepretato, inoltre, il ruolo dello spietato serial killer Kevin nella trasposizione cinematografica di ‘Sin City’, leggendario fumetto dalle tinte noir di Frank Miller.

In ambito televisivo, Wood ha lavorato nella serie di successo ‘Yellow jackets’ e in altre produzioni come ‘I’m a Virgo’ e ‘The Afterparty’. Tra i suoi ruoli televisivi più amati troviamo anche ‘Wilfred e Dirk Gently’s holistic detective agency’. In più, l’attore ha appena terminato le riprese di Bookworm, una commedia per famiglie in arrivo a fine anno. Nel mondo del doppiaggio, invece, Wood ha prestato la propria voce prestato la sua voce in film come ‘Happy feet’ e nella serie animata ‘Star Wars resistance’.

Il ruolo di Frodo, però, lo ha reso celebre in tutto il mondo e proprio di questo dialogherà sul palco di Cesena fiera, la domenica, con lo scrittore e sceneggiatore Mario Petillo. Sarà possibile, inoltre, fare foto e ottenere autografi con Wood, attraverso modalità che verranno annunciate nelle prossime settimane. Tra gli altri ospiti annunciati finora spiccano le due voci più iconiche del mondo delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena e Giorgio Vanni. Menzione d’onore, invece, per il doppiatore Claudio Moneta, attuale inteprete di Goku di ‘Dragon Ball’ e voce di personaggi amatissimi come Barney Stinson di ‘How I met your mother’ e ‘Spongebob’. Alla fiera, organizzata con il patrocinio del Comune, saranno presenti anche gare di travestimento Cosplay e postazioni con console vintage di videogame.