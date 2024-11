Cesenatico accende le luci di Natale e il presepe sulle barche: ecco quando

Cesenatico, 28 novembre 2024 – In riviera è già iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2024-2025 del Presepe della Marineria. Le luci sulla bella e unica rappresentazione della Natività allestita sulle antiche imbarcazioni dell’Adriatico, si accenderanno al tramonto del 1° dicembre, per illuminare oltre cinquanta statue a grandezza naturale, allestite sulle barche della Sezione galleggiante del Museo della Marineria. Siamo alla 38esima rappresentazione di una idea geniale dell’allora presidente degli albergatori di Cesenatico, il compianto Guerrino Gardini, il quale illuminò le barche del presepe, con l’obiettivo di avere un’attrazione per i turisti anche d’inverno. Tale idea fu colta dall’artista Tinin Mantegazza, il quale assieme ai colleghi Maurizio Bertoni e Mino Savadori, realizzò sette statue per la prima edizione del 1986.

La folla di visitatori sul canale di Cesenatico

A fare da cornice a questo autentico spettacolo a cielo aperto ci sono le bellezze del vecchio borgo di pescatori, le case colorate sul porto, i locali e i ristoranti tipici, la pescheria, piazza Ciceruacchio con la biblioteca comunale e galleria d’arte, piazza delle Conserve, piazza Pisacane con la statua di Garibaldi e l’albero di Natale per la prima volta simboleggiato da una installazione luminosa conica, e contenitori culturali importanti e vitali, come il Museo della Marineria, il tetro comunale e Casa Moretti. È qui che le luminarie prendono vita e disegnano un panorama fiabesco, in una scenografia preparata per far vivere Cesenatico anche durante queste festività. La grande bellezza sarà ancora una volta il Presepe della Marineria, che sarà inaugurato il 1°dicembre alle 17, con una cerimonia sontuosa, caratterizzata da uno spettacolo di musica, giochi di luce ed esibizioni aeree sul porto canale. Nel momento clou interverranno le autorità, con in testa il sindaco Matteo Gozzoli, le autorità civili, militari e religiose, con il parroco di San Giacomo don Gianpiero Casadei. Il Presepe della Marineria rimarrà allestito sino a domenica 12 gennaio. Negli ultimi anni Cesenatico ha conquistato il titolo di “città dei presepi”, perché oltre al Presepe della Marineria saranno allestiti anche il Presepe delle Conserve nell’omonima piazza e il Presepe di Strada a Villalta, nei giardini affacciati sulla via Cesenatico.

Oltre a queste rappresentazioni la città offre davvero tanto, dalla Suppata di Natale con i Babbi Natale sulle tavole da surf che dal mare entrano nel porto, il Concerto di Natale, e poi le mongolfiere, il Piano Sky e infine il Capodanno sul Porto, in piazza Ciceruacchio, con il concerto della band Oxxxa.